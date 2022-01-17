بريطانيا تعتقل شخصين في مانشستر يشتبه في صلتهما بعملية احتجاز الرهائن داخل كنيس في تكساس

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سيارات الشرطة قرب كنيس بيث إسرائيل في كوليفيل ، تكساس، على بعد 25 ميلاً غرب دالاس ، في 16 يناير 2022

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية شابين في جنوب مدينة مانشستر على خلفية التحقيق الدولي الذي فتح بعد عملية احتجاز الرهائن داخل كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية السبت الماضي. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أن المشتبه به الذي ارتكب عملية احتجاز الرهائن هو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 44 عاما. وقتل المشتبه به خلال اقتحام القوات الخاصة الكنيس في حين خرج جميع الرهائن سالمين. وطالب المشتبه به البريطاني بالإفراج عن سجينة باكستانية تسمى عافية صِدّيقي خلال عملية احتجاز الرهائن داخل الكنيس اليهودي.

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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها اعتقلت مراهقين اثنين، مساء الأحد، يشتبه في صلتهما بعملية احتجاز الرهائن داخل كنيس يهودي في تكساس.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان "اعتُقل مراهقان مساء اليوم في جنوب مانشستر. وسيبقيان محتجزين لاستجوابهما".

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد باحتجاز الرهائن، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي".

وقال خلال زيارة لمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا إن العملية "كانت مرتبطة بشخص مسجون منذ عشر سنوات"، في ما يبدو تأكيدا لمعلومات متداولة عن طلب مُنفّذ العملية الإفراج عن السجينة عافية صِدّيقي وهي عالِمة باكستانية حكمت عليها محكمة فيدراليّة في نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاما لمحاولتها إطلاق النار على جنود أمريكيين أثناء احتجازها في أفغانستان.

وصِدّيقي محتجزة الآن في قاعدة فورث وورث قرب دالاس. وسبق لجماعات جهادية أن طالبت بإطلاق سراحها.

وفتحت السلطات الأمريكية الأحد تحقيقا "دوليا" حول الرجل الذي احتجز السبت أربعة أشخاص داخل كنيس في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكيّة وقضى خلال اقتحام الشرطة للمكان فيما خرج جميع الرهائن سالمين، علما بأنّ المنفّذ الذي تبيّن أنّه مواطن بريطاني كان يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة الإرهاب.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن المشتبه به الذي قضى ليل السبت الأحد هو مواطن بريطاني اسمه مالك فيصل أكرم يبلغ 44 عاما.

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان "حتى الآن، لا مؤشر إلى ضلوع أي شخص آخر" في العملية، موضحة أن المحققين يواصلون "تحليل الأدلة في الكنيس" وأن التحقيقات مستمرة.

وسرعان ما نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بـ"عمل إرهابي ومعاد للسامية".

وكتبت عبر تويتر "أفكّر بالمجتمع اليهودي وبجميع الذين تضرروا من هذا العمل المشين في تكساس. ندين هذا العمل الإرهابي والمعادي للسامية. نحن إلى جانب الولايات المتحدة للدفاع عن حقوق مواطنينا وحرياتهم في وجه من يزرعون الكراهية".

وحُرّر ليل السبت الأحد المحتجزون الأربعة، ما أثار ارتياح الولايات المتحدة. وكرّر المجتمع اليهودي وبايدن الدعوة إلى مكافحة معاداة السامية، وكذلك إسرائيل التي تابعت القضية من كثب.

وأعلن قائد شرطة كوليفيل مايكل ميلر أنّ "فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس" و"المشتبه به مات"، من دون أن يُحدّد ما إذا كان أنهى حياته أو ضربته الشرطة حتى الموت.

وقال مات ديسارنو من مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس إن الرهائن الأربع وبينهم الحاخام تشارلي سيترون-ووكر لم يحتاجوا إلى إسعافات طبية، مؤكدًا أن محتجزهم "لم يتعرض لهم بأذى".

وأضاف "سنُحقّق في شأن محتجز الرهائن ومَن تواصل معهم"، في إطار تحقيق "دولي".

وقال سيترون-ووكر في بيان الأحد: "لا شك في أن هذه كانت تجربة صادمة". وأضاف "نحن صامدون وسنتعافى".

من جهته قال رجل عرّف عن نفسه على أنه شقيق أكرم، في منشور على فيس بوك، إن المشتبه به كان يعاني مشاكل في الصحة العقلية. وقال: "نود أن نقول إننا كعائلة لا نتغاضى عن أي من أفعاله ونود أن نعتذر بصدق لكل ضحايا الحادث المؤسف"، مضيفًا أن عائلته تأمل في استعادة جثة أكرم لإقامة جنازة له في بريطانيا.

وأفادت محطة "إيه بي سي نيوز" بأنّ الرجل كان يطالب بالإفراج عن صِدّيقي التي أطلقت عليها صحف أمريكيّة لقب "سيّدة تنظيم القاعدة".

خلال بث صلاة السبت مباشرة على فيس بوك قبل انقطاعها، يُمكن سماع صوت رجل مضطرب في بعض الأحيان يقول إنّ "هناك شيئا ليس على ما يُرام في أمريكا"، ويُضيف "سأموت"، طالبًا من محادِثه مرارا التكلّم إلى "أخته" عبر الهاتف.

وقالت محامية صِدّيقي لمحطة "سي أن أن" إن موكلتها "غير ضالعة بتاتا" في عملية احتجاز الرهائن، مؤكدة أن الرجل ليس شقيقها ومشددة على أن موكلتها تندد بما حصل.

فرانس 24 /أ ف ب

- "سأموت" -

وأفاد خبراء بأنّ الكلمة التي استخدمها الرجل باللغة العربيّة مجازية ولا تعني بالضرورة أنه شقيق صِدّيقي.

غير أن السلطات لم تؤكّد ذلك رسميا، ولم تُحدّد ما إذا كان الرجل مسلّحًا ووضع قنابل داخل الكنيس.

ولم يعطِ ديسارنو تفاصيل عن دوافع المشتبه به، موضحًا أنه بناءً على مفاوضات مطولة ومتوترة مع الشرطة، لم يكن محتجز الرهائن يستهدف على الأرجح تهديد المجتمع اليهودي.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن "امتنانه وارتياحه" لانتهاء العملية، مشددًا على أن الحادث "يذكّرنا بأن معاداة السامية لا تزال قائمة ويجب أن نستمر بمحاربتها على مستوى العالم".

وقال وزير خارجيته يائير لبيد "هذا الحادث الرهيب مثال جديد على الخطر المتواصل لمعاداة السامية".

وقال مجلس العلاقات مع اليهود ومقره سان فرانسيسكو "ما من أحد ينبغي أن يشعر بخوف من التجمع في أماكن العبادة".

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