بلينكن يطالب بسحب قوات روسيا من الحدود الأوكرانية ولافروف ينتظر ردا خطيا أمريكيا على مطالب بلاده

عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على خلفية الأزمة الأوكرانية، أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الجمعة أن واشنطن وعدت بتقديم رد خطي "الأسبوع المقبل" على مطالب بلاده بسحب قوات حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية. من جهته، أكد بلينكن أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا، مشددا على أن واشنطن سترد على "أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا".

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لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إلى أن واشنطن وعدت بتقديم رد خطي "الأسبوع المقبل" على المطالب الروسية بسحب قوات حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية، بعد محادثات في جنيف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حول الأزمة في أوكرانيا وصفها بأنها "صريحة".

وأضاف لافروف: "لقد توافقنا على أن إجابات خطية على اقتراحاتنا ستُقدم لنا الأسبوع المقبل" مشيرا إلى أنه وبلينكن "متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي" كي "يتراجع الانفعال". واعتبر أن روسيا "لم تهدد يوما... الشعب الأوكراني" معتبرا مرة جديدة أن السلطة الأوكرانية تعاني من "الروسوفوبيا" (رهاب روسيا) ومتهما حلف الأطلسي باعتبار أوكرانيا ضمن نطاق "منطقة نفوذه".

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من جانبه، أعاد بلينكن الجمعة التأكيد على أن الولايات المتحدة سترد على "أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا" مؤكدا أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

وأعلن الوزير الأمريكي أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا. وأشار إلى أن الحوار مع موسكو سيتواصل لكنه طلب من روسيا أن تثبت أنها لا تخطط لغزو أوكرانيا.

ولم يستبعد بلينكن فكرة عقد قمة بين بايدن وبوتين في حال إحراز تقدم حول أوكرانيا، لكن الطرفين اعتبرا أن "من السابق لأوانه" عقد قمة جديدة الآن.

يذكر أن الوزيرين التقيا في قصر مطل على بحيرة ليمان، في أحدث خطوة من مسار دبلوماسي مكثف بدأ بمحادثتين هاتفيتين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في كانون الأول/ديسمبر.

وترجح واشنطن احتمال تنفيذ روسيا غزوا عسكريا في أوكرانيا. أما الكرملين فينفي أي نية له في غزو أوكرانيا لكنه يشترط إبرام معاهدات تضمن عدم توسع حلف شمال الأطلسي وانسحاب القوات التابعة للحلف من أوروبا الشرقية، لخفض التصعيد. ويعتبر الغربيون أن هذه المطالب غير مقبولة.

فرانس24/ أ ف ب

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