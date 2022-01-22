ألمانيا: انتخاب فريدريك ميرز المنافس السابق لميركل رئيسا جديدا للمحافظين

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انتخب فريدريك ميرز، المنافس السابق لأنغيلا ميركل، رئيسا جديدا للمحافظين في ألمانيا.

اختار حزب المحافظين الألماني السبت فريدريك ميرز، المنافس السابق لأنغيلا ميركل، رئيسا جديدا له بغالبية كبيرة. وبعدما قاد ألمانيا طوال 16 عاما، بات الاتحاد المسيحي الديمقراطي في صفوف المعارضة في وجه حكومة شكلها الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أولاف شولتس.

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بعد فشله مرتين بالوصول إلى المنصب في السنوات الأخيرة، أصبح فريدريك ميرز المنافس السابق لأنغيلا ميركل السبت رئيسا جديدا للمحافظين في ألمانيا بعد فوزه بالاقتراع الحزبي بغالبية واسعة، ليتولى مهمة تصويب مسار حزب منهك منذ خسارته في الانتخابات التشريعية.

وصوت نحو 980 مندوبا من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلال اجتماع عبر الفيديو بسبب الجائحة. وقاربت نسبة التصويت 95 بالمئة لصالح النائب البالغ 66 عاما، علما أنه المرشح الوحيد بعدما اعتبره اعضاء الحزب الأوفر حظا في كانون الأول/ديسمبر.

وأعرب فيردريك ميرز عن "تأثره الكبير" بهذه النتائج، بعدما كان فشل مرتين بالوصول إلى هذا المنصب في السنوات الأخيرة.

وهاجم الزعيم الجديد للمحافظين المستشار الجديد أولاف شولتس متهما إياه بالتقاعس سواء على صعيد النقاش في شأن التلقيح الإجباري ضد كوفيد-19 أو في أزمة أوكرانيا.

ولا يخفي فريدريك ميرز رغبته في طي عهد ميركل، علما أنه لم يهاجم المستشارة السابقة مباشرة.

نهج محافظ تقليدي

وعد ميرز بالعودة إلى نهج محافظ تقليدي بعد سنوات من توجه وسطي قادته ميركل. وسيكون عليه إحياء حزب يشهد أزمة عميقة منذ خسارته المدوية في الانتخابات التشريعية في 26 أيلول/سبتمبر عندما حقق أضعف نتائج في تاريخه.

ودفع هذا الأداء الضعيف رئيس الحزب المنتهية ولايته والمرشح الخاسر لمنصب المستشار أرمين لاشيت إلى الانسحاب.

ودعا ميرز الحزب السبت إلى رص الصفوف. وقال "يجب أن نكون معارضة قوية. نريد أن نفوز بالانتخابات"، في إشارة إلى انتخابات اقليمية عدة مرتقبة هذا العام.

وبعدما قاد ألمانيا طوال 16 عاما، بات الاتحاد المسيحي الديمقراطي في صفوف المعارضة للسنوات الأربع المقبلة في وجه حكومة شكلها الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أولاف شولتس مع الحزب الليبرالي والخضر.

وتعود خصومتهما إلى مطلع الألفية الثانية عندما كانت ميركل رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي واستبعدته من ترؤس المجموعة البرلمانية للحزب.

في 2009 انسحب ميرز نهائيا من الحياة السياسية وعاد للعمل في مجال المال. وعمل كمحام في مكتب كبير في دولسدورف، وراكم الملايين بعدما تولى مناصب حساسة في شركات ألمانية كبيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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