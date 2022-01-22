استقالة قائد البحرية الألمانية من منصبه على خلفية تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا

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قدم قائد البحرية الألمانية كاي أشيم شونباخ استقالته من منصبه السبت بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا. وكان نائب الأميرال قد صرح خلال اجتماع لمجموعة دراسات عقد الجمعة في نيودلهي، إن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "الاحترام" وأن فكرة غزو روسيا لأوكرانيا "حماقة". وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفيرة الألمانية أنكا فيلدهوسين بعد ظهر السبت عقب هذه التصريحات التي اعتبرتها كييف "غير مقبولة على الإطلاق".

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بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا، أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية مساء السبت عن استقالة قائد البحرية كاي أشيم شونباخ من منصبه.

وسيترك نائب الأدميرال الذي اعتبر خلال اجتماع لمجموعة دراسات عقد الجمعة في نيودلهي، إن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "الاحترام" وأن فكرة غزو روسيا لأوكرانيا "حماقة"، منصبه "بشكل فوري"، كما أوضح الناطق لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، قال شونباخ "من السهل منحه الاحترام الذي يريد، والذي يستحقه أيضا على الأرجح"، واصفا فكرة أن روسيا تريد اجتياح قسم من أوكرانيا بأنها "حماقة".

من ناحية أخرى، قال إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "لن تعود" إلى أوكرانيا.

اعتذار واستقالة

وفي وقت لاحق، قدم شونباخ اعتذاره بعدما كتب في تغريدة أن كلامه لا يعبر سوى عن موقفه الخاص، ووصف كلامه بأنه "أرعن" مضيفا "من الواضح أن ذلك كان خطأ".

لكن في بيان صدر مساء السبت، أوضح أنه قدم استقالته من أجل "تفادي إلحاق المزيد من الأذى بالبحرية الألمانية وبشكل خاص بجمهورية ألمانيا الفدرالية".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفيرة الألمانية أنكا فيلدهوسين بعد ظهر السبت عقب هذه التصريحات التي اعتبرتها كييف "غير مقبولة على الإطلاق".

ووردت تصريحات قائد البحرية وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الوضع، في وقت تحشد موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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