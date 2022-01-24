واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا وتنصح مواطنيها بتجنّب السفر إلى روسيا

في خضم التوترات القائمة بين كييف وموسكو، أمرت واشنطن الأحد عائلات دبلوماسييها في كييف بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي"، فيما دعت الأمريكيين أيضا إلى تجنب السفر إلى روسيا، وفق ما جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية.

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أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا الأحد أمرت فيه عائلات دبلوماسييها في كييف بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي"، كما دعت الأمريكيين أيضا إلى تجنب السفر إلى روسيا.

وسمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعية" لموظفي سفارتها في كييف، مما يزيد من التوترات بين روسيا والغرب بشأن الأمن الأوروبي وكذلك المخاوف المتعلقة بغزو محتمل لأوكرانيا من جانب روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك. وقالت إن على المواطنين الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى.

وتضمن البيان أن "الوضع الأمني، خصوصا على طول الحدود الأوكرانية، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور في أي وقت".

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وحذرت وزارة الخارجية من أن "الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا يجب أن يُدركوا أن أي عملية عسكرية روسية، في أي مكان في أوكرانيا، ستؤثر على نحو خطير في قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم خدمات قنصلية، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يُغادرون أوكرانيا".

ودعت الوزارة الجالية الأمريكية في أوكرانيا إلى الاطلاع على "ما تستطيع حكومة الولايات المتحدة فِعله وما لا تستطيع فعله لمساعدتكم أثناء (حصول) أزمة في الخارج". كما نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي.

وأفادت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحافة "نعتقد أن غزوًا روسيًا ... يمكن أن يحدث في أي لحظة"، مضيفة أنه "لن تكون الولايات المتحدة في وضع يُمكنها من إجلاء المواطنين الأمريكيين" في حال حدوث سيناريو كهذا.

ولفتت المسؤولة التي طلبت عدم كشف هويتها إلى أن سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لافتة إلى أن القائمة بالأعمال كريستينا كفين "تبقى في أوكرانيا".

ورفضت المسؤولة تحديد عدد الأمريكيين الموجودين على الأراضي الأوكرانية، لكن نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قدرت عددهم بين 10 و15 ألفا في أوائل كانون الأوّل/ديسمبر خلال حديثها عبر شبكة "سي إن إن".

وكانت الولايات المتحدة حذرت السبت من أنها لا تُخطط لإجلاء رعاياها في أوكرانيا، داعيةً الأمريكيين في البلاد للعودة على متن الرحلات الجوية التجارية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أيضا، تحذيرا إلى مواطنيها من مغبة السفر إلى روسيا بسبب التوتّرات المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة للمواطنين في بيان: "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتّر المستمرّ على طول الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة أنّ الأمريكيّين قد يواجهون "مضايقات" وأنّ السفارة الأمريكيّة قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيّين".

ودعت المواطنين الأمريكيين خصوصا إلى تجنب السفر إلى المنطقة الحدودية الروسية-الأوكرانية، قائلة إن "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبؤ به وإن هناك توترا متزايدا" بسبب احتشاد القوات الروسية والتدريبات العسكرية في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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