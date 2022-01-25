ماكرون يحذر روسيا من دفع ''ثمن باهظ جدا'' في حال مهاجمتها أوكرانيا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتز، برلين 25 كانون الثاني/ يناير 2022.

رغم تأكيده أنه سيجري الجمعة مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مسعى لنزع فتيل الأزمة، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من أن موسكو ستدفع "ثمنا باهظا جدا" إذا شنت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

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خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن روسيا ستدفع "ثمنا باهظا جدا" إذا شنت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا مشيرا إلى أنه سيجري الجمعة مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكرون إنه "إذا حصل هجوم، سيكون هناك رد، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظا جدا".

وأضاف أن فرنسا وألمانيا "متحدتان" في الدعوة إلى خفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد التكهنات التي سرت بشأن موقف برلين من هذه الأزمة واحتمال أن يكون أكثر لينا من سائر الدول الأوروبية بسبب الروابط الاقتصادية بينها وبين موسكو.

وقال ماكرون "ندعو إلى تخفيف حدة التوتر، وأريد أن أعبر أيضا عن مدى اتحاد ألمانيا وفرنسا في هذا الموضوع".

رد فعل مشترك

وشدد الرئيس الفرنسي على "أننا نحضر بالتوازي رد فعل مشتركا وإجابة في حالة حصول عدوان" روسي على أوكرانيا مؤكدا أن القوى الغربية "متحدة تماما" إزاء هذه الأزمة.

لكن ماكرون لفت إلى أن "الحوار" يجب أن يستمر مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيجري محادثات هاتفية مع بوتين صباح الجمعة.

وقال "سأجري صباح الجمعة محادثة (هاتفية) مع الرئيس بوتين لتقييم مجمل الوضع"، لافتا إلى أن هذه المحادثة ستتيح لسيد الكرملين الفرصة لتقديم "توضيح" بشأن ما تعتزم روسيا فعله في أوكرانيا.

من جهته قال شولتز "نتوقع من روسيا خطوات واضحة تساهم في تهدئة الوضع. كلنا متفقون على أن عدوانا عسكريا سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

كما حذر المستشار الألماني من أن موسكو ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" إذا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا.

وفي المؤتمر الصحفي اتهم ماكرون روسيا بأنها تتصرف كـ"قوة عدم توازن" من خلال سلوكها ليس في أوكرانيا فحسب بل أيضا في بيلاروسيا والقوقاز ومولدافيا.

وقال الرئيس الفرنسي إن الوضع مقلق ويتطلب من أوروبا أن تظل موحدة وأن تُعد "ردا مشتركا".

لكن سيد الإليزيه أوضح أن "هذا يعني أيضا أنه يجب علينا أن نجري حوارا توضيحيا مع روسيا، لأنني أعتقد أن هذا الحوار ضروري لمحاولة إزالة جوانب الغموض".

من جانبه، كشف لن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن استعداده لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحافية عمّا إذا كان واردا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيا، فأجاب بايدن "نعم. يمكن أن أنظر في ذلك".

لكن بايدن أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه حذر روسيا مجددا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

وقال بايدن للصحافيين "لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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