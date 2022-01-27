موسكو مستاءة من رد الغرب على مطالبها وواشنطن تحذر من مخاطر غزو روسي لأوكرانيا على "أمن العالم"

دبابة قتالية روسية من طراز T-72B3 خلال مناورات عسكرية في ميدان كاداموفسكي في منطقة روستوف، روسيا، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021.

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من المخاطر "الأمنية العالية" التي تهدد الاقتصاد العالمي في حال ما أقدمت روسيا على اجتياح جارتها الغربية أوكرانيا. وشدد بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، على أن "خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما". وفي سياق متصل، عبرت روسيا عن استيائها من الرد الأمريكي المكتوب على مطالبها الأمنية لوضع حد للتوتر المرتبط بأوكرانيا قائلة إنه لم يأخذ وجهة نظرها في الاعتبار، مؤكدة أنها لن تتسرع في الرد.

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قال نيد برايس، الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لنظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي الخميس أن عدوانا روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالميين.

وقال برايس إن بلينكن "شدد على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا، وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما".

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استياء روسي

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن الرد الأمريكي على مطالب موسكو الأمنية بشأن أوكرانيا لم يتطرق إلى النقطة الرئيسية التي تثير قلقها، لكنه أكد أن المضي قدما ما زال ممكنا.

وقال لافروف في بيان "لم يكن هناك ردا إيجابيا على المسألة الرئيسية" في طلب موسكو عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن "يوجد رد يعطي أملا ببدء حوار جدي بشأن مسائل ثانوية".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن الرد الأمريكي على المقترحات الأمنية لوضع حد للتوتر المرتبط بأوكرانيا لم يأخذ وجهة نظرها في الاعتبار، لكنه أكد بأن موسكو لن تتسرّع في الرد.

وصرح دميتري بيسكوف قائلا "لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن (الجانب الأمريكي) أظهر استعدادا لأخذ مخاوفنا في الحسبان". لكنه أضاف "دعونا لا نتسرّع في وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتا".

وذكر بيسكوف أن الوثائق، التي سلّمتها واشنطن بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي الأربعاء، وصلت إلى الرئيس فلاديمير بوتين. وقال "كل هذه الوثائق باتت مع الرئيس". وأشار إلى أن واشنطن والحلف الأطلسي طلبا بأن تبقى الوثائق سرية، لكن نظرا إلى كم التفاصيل التي كشف عنها مسؤولون غربيون حتى الآن "قد لا يستحق الأمر" الإبقاء على سرية الوثائق.

وتنفي روسيا اتهامات الغرب بأنها تخطط لغزو أوكرانيا، بعدما حشدت عشرات آلاف الجنود عند حدود جارتها، لكنها رفعت مطالب الشهر الماضي لضمانات أمنية واسعة النطاق من الغرب، بما في ذلك عدم السماح لأوكرانيا إطلاقا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي.

ورفضت واشنطن في ردها الأربعاء فرض أي حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لكنها عرضت ما وصفته "بالمسار الدبلوماسي" الجديد للخروج من الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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