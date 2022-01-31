الأزمة الأوكرانية: أمير قطر يلتقي بايدن بواشنطن لبحث عدة ملفات أبرزها إمدادات الغاز لأوروبا

يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن. ويخصص هذا اللقاء لبحث عدة ملفات أبرزها إمدادات الطاقة لأوروبا في حال شنت روسيا هجوما على أوكرانيا. كما تشكل هذه الزيارة مناسبة للإمارة الخليجية التي تأوي قاعدة أمريكية كبرى، لترسيخ مكانتها كحليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة.

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يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين واشنطن حيث يستقبله الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، ولبحث مسائل أخرى دبلوماسية وتجارية.

وليست هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن أمير قطر، حيث سبق أن جمعهما لقاء حين كان الرئيس الأمريكي نائبا للرئيس لباراك أوباما خلال عهدته، كما أنه تحدث معه الصيف الماضي لشكره على الدور المهم الذي لعبته قطر في عملية إجلاء أمريكيين وحلفائهم من أفغانستان.

وأضاف أن اللقاء سيتناول "ضمان استقرار الإمدادات العالمية للطاقة" في وقت تبحث فيه واشنطن والأوروبيون عن بدائل تحسبا لتوقف إمدادات الغاز الروسي في حال شنت موسكو هجوما على أوكرانيا. وللإشارة، تملك قطر احتياطيا هائلا وهي أول مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال.

ورفضت مسؤولة كبيرة في إدارة بايدن إعطاء أي تفصيل حول هذا الموضوع الحساس خلال مؤتمر صحفي الأحد، مؤكدة أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع "عدة" مزودين.

وقبل هذا اللقاء، قال مسؤول قطري لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المحادثات جارية" حول تحويل شحنات للغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى أوروبا في حال قطع الكرملين الإمدادات عن أوروبا.

لكن بيل فارين- برايس المدير في شركة الأبحاث "إنفيروس" اعتبر أن "قطر لا تملك عصا سحرية لحل النقص في الغاز الأوروبي". وقطر في أقصى قدراتها الإنتاجية وعليها أن تحترم العقود الآجلة المبرمة أساسا مع آسيا.

الملف النووي وقضايا قضايا اقتصادية وتجارية على الطاولة

وخلال محادثاتهما، ستطرح مسألة الأمن الإقليمي وكذلك ملف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن المواضيع الاقتصادية والتجارية ستكون حاضرة أيضا. قطر تعد مستوردا كبيرا للأسلحة الأمريكية ومن أكبر زبائن بوينغ.

وأعلنت قطر في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تحضر طلبية كبرى لطائرات شحن وأبدت اهتمامها بطائرة "777-إكس" الحديثة من "بوينغ". وستصبح في هذه الحالة أول زبون لهذه الطائرة.

"حليف استراتيجي"

لكن الزيارة ستشكل مناسبة أيضا لهذه الإمارة الخليجية التي تؤوي قاعدة أمريكية كبرى، بترسيخ مكانتها كحليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة.

ويقول الأستاذ المساعد في معهد "كينغز كولدج" أندرياس كريغ إن قطر تسعى إلى أن تصبح "أهم حليف استراتيجي للولايات المتحدة في الخليج" على هذا الصعيد.

وأشادت المسؤولة الكبيرة في البيت الأبيض الأحد بالدور "المهم جدا" الذي لعبته قطر بعد نزاع أيار/مايو 2021 في غزة لتقديم مساعدة للقطاع الفلسطيني.

وأكدت أيضا أن قطر "كانت فعليا إلى جانب" الولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الإرهاب بشكل عام وضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل خاص.

ويتهم الغرب موسكو بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا المجاورة ويهددها بعقوبات غير مسبوقة إذا غزت هذا البلد. وقالت واشنطن بصورة خاصة إن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا الذي أنجز لكنه لم يبدأ تشغيله، لن يباشر العمل في حال شن هجوم عسكري روسي.

غير أن الأمريكيين والأوروبيين يخشون أن يرد الكرملين بخفض إمدادات المحروقات لأوروبا، وهي إمدادات حيوية للعديد من البلدان.

فرانس24/ أ ف ب

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