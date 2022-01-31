بريطانيا: جونسون "يتأسف" أمام النواب بشأن حفلات دوانينغ ستريت ويتعهد بـ"إصلاح الأمور"

"تأسف" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين في جلسة أمام البرلمان لما حصل بشأن فضيحة حفلات دوانينغ ستريت، بعد صدور تقرير رسمي حولها. وتعهد بـ"إصلاح الأمور". وللإشارة، فهذه الحفلات أقيمت إبان مرحلة الحجر الصحي في اختراق للقيود التي كانت مفروضة على كافة البريطانيين.

إعلان اقرأ المزيد

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين عن "أسفه" أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينغ ستريت بدون التزام بتدابير الحجر الذي كان مفروضا لاحتواء كوفيد-19، متعهدا "إصلاح الأمور".

وقال رئيس الوزراء "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور"، متعهدا تغيير طريقة إدارته للعمل في داونينغ ستريت.

وأضاف جونسون "نعم يمكن الوثوق بأننا سنحقق ذلك"، مشددا على جدول أعماله لمرحلة ما بعد بريكسيت وعلى التحرك ضد روسيا على خلفية تهديداتها لأوكرانيا.

وأقرت كبيرة الموظفين الحكوميين سو غراي بمحدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الواقع في 12 صفحة والذي طال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقها الخاص في الفضيحة.

وفي حين دعا جونسون كل الأطراف إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه شرطة لندن، اعتبر زعيم المعارضة كير ستارمر أن انخراط الشرطة في القضية "وصمة عار".

ووصف ستارمر رئيس الوزراء بأنه "رجل لا يعرف الخجل"، وحض شركاء جونسون في الحكومة على إطاحته بدلا من "دعم مزيد من سوء السلوك والتستر والخداع".

وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر اتهمه في جلسة سابقة بـ "ازدراء" البلاد، واضطر رئيس مجلس العموم ليندساي هويل للتدخل مرارا لعودة الهدوء موبخا نائبا عماليا لوصفه بوريس جونسون بـ"الكاذب".

وقد لجأ جونسون، بهدف الخروج من هذه الأزمة، إلى رفع آخر القيود المرتبطة بكوفيد على أمل استعادة تأييد الرأي العام في بلد خضع لفترات إغلاق طويلة، وتضرر كثيرا من الوباء حيث تسبب بوفاة أكثر من 154 ألف شخص.

وكانت وزيرة الخارجية ليز تراس دافعت عنه قائلة إن "رئيس الوزراء قدم اعتذاراته لما حصل. لقد قال إنه تم ارتكاب أخطاء" مشددة على "العمل الرائع" الذي قام به رئيس الحكومة من تطبيق بريكسيت وصولا الى حملة التلقيح ضد كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك