الأزمة الأوكرانية: ماكرون يلتقي بوتين في موسكو وزيلينسكي في كييف مطلع الأسبوع المقبل

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 حول تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في إطار مساعيه لخفض التوتر بشأن أزمة أوكرانيا. وفي نفس السياق سيلتقي ماكرون أيضا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف، وهو ما أكده الإليزيه الجمعة.

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أعلن الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في موسكو ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف، في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية.

وعقد ماكرون في الأيام الأخيرة العديد من الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، كما مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة. وسيعقد اللقاءان على انفراد، بحسب الإليزيه، إنما "بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين".

وفي هذا السياق، ذكرت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون ومستشاريه عقدوا مشاورات مع عدد من نظرائهم الأوروبيين خلال الأيام الماضية.

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لكن التوتر لا يزال شديدا، مع تأكيد واشنطن الخميس امتلاك أدلة لم تعرضها، على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير اجتياح لأوكرانيا. غير أن كييف تبدي المزيد من ضبط النفس، واعتبر وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف الخميس أن مخاطر "تصعيد كبير" في النزاع تبقى "ضعيفة".

وأجرى ماكرون الخميس محادثات مع كل من بوتين وزيلينسكي.

من جانبه أعلن الكرملين أن بوتين وماكرون بحثا بصورة خاصة "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها موسكو خلال مكالمتهما الهاتفية الثالثة هذا الأسبوع حول هذا الموضوع، مشيرا إلى حوار "بناء".

وفي حين بدا وزن الاتحاد الأوروبي ضئيلا خلال المحادثات الروسية الأمريكية الأولى حول أوكرانيا، يسعى الرئيس الفرنسي منذ أسابيع لإعادة طرح أوروبا في المعادلة، في حين يدعو منذ سنوات إلى "الاستقلالية الإستراتيجية" للاتحاد الأوروبي.

ويعود أول لقاء بين ماكرون وبوتين إلى صيف 2019، حين دعاه الرئيس الفرنسي إلى فور دو بريغانسون بجنوب فرنسا.

وكان من المقرر أن يزور ماكرون موسكو في ربيع 2020 غير أن الزيارة أرجئت في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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