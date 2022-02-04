بايدن يتعهد بمواصلة مطاردة الجهاديين بعد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية أمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة مطاردة الجهاديين في العالم عقب مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية إنزال للقوات الخاصة الأمريكية الخميس شمال غرب سوريا، قرب مخيم أطمة. وأشار بايدن إلى أن "هذه العملية دليل على أن أمريكا لديها الوسائل والقدرة على القضاء على التهديدات الإرهابية أينما كانت في العالم".

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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستستمر في مطاردة الجهاديين في العالم بعد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الذي فجر نفسه خلال عملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوس أمريكية فجر الخميس على منزل في سوريا كان يقيم فيه مع عائلته.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض صرح بايدن قائلا إن الولايات المتحدة "أزالت تهديدا إرهابيا كبيرا في العالم" بهذه العملية التي نفذتها وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في بلدة أطمة بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا وشكلت أكبر انتكاسة للتنظيم الجهادي منذ مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية أمريكية مماثلة في منطقة إدلب أيضا.

وتعهد بايدن بأن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالحرب الدولية ضد الإرهاب، على الرغم من الانسحاب من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي. وقال إن "هذه العملية دليل على أن أمريكا لديها الوسائل والقدرة على القضاء على التهديدات الإرهابية أينما كانت في العالم".

"عمل جبان يائس"

وتابع الرئيس الأمريكي أنه "بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".

وقال إن القرشي بتفجير نفسه "أخذ معه العديد من أفراد عائلته مثلما فعل سلفه".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن مقتل القرشي يوجه رسالة قوية إلى قادة التنظيمات الجهادية حول العالم مفادها "سنلاحقكم ونجدكم". مضيفا "أحاول حماية الشعب الأمريكي من التهديدات الإرهابية، وسأتخذ إجراءات حاسمة لحماية هذا البلد"، متعهدا أن تظل القوات الأمريكية "يقظة" ومستعدة.

وشدد بايدن على أن قرار إرسال وحدة كوماندوس لتنفيذ العملية ضد زعيم التنظيم الجهادي عوضا عن تصفيته بواسطة غارة جوية مرده إلى أن واشنطن أرادت تجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال "لعلمنا أن هذا الإرهابي اختار أن يحيط نفسه بعائلات، بينها أطفال، اتخذنا خيار تنفيذ غارة للقوات الخاصة مع كل ما لها من مخاطر أكبر بكثير على عناصرنا، بدلا من استهدافه بضربة جوية". مضيفا "اتخذنا هذا الخيار لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

من جانبه قال مسؤول كبير لوكالة الأنباء الفرنسية إن جميع القتلى الذين سقطوا خلال الغارة قضوا "بسبب أعمال إرهابيي تنظيم ’الدولة الإسلامية‘" وليس بنيران القوات الأمريكية.

ولم يصب أي عنصر أمريكي في الغارة، لكن إحدى المروحيات التي شاركت في العملية واجهت مشكلة فنية استدعت تدميرها في مكانها.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال إنه عند بدء عملية الإنزال "فجر الهدف الإرهابي قنبلة قتلته وأفراد عائلته وبينهم نساء وأطفال".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان من ناحيته مقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، خلال العملية التي بدأت بإنزال جوي بعيد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، واستمرت أكثر من ساعتين وتخللها إطلاق رصاص واشتباكات.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت صباح الخميس أن وحدة من "من القوات الأمريكية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا"، مؤكدة أن "المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر" في صفوف الوحدة.

ومنذ تسلمه مهامه خلفاً للبغدادي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، لم يظهر القرشي علنا أو في أي من إصدارات التنظيم المتطرف ولا يُعرف الكثير عنه أو عن تنقلاته.

ولم يَعنِ اسمه حينها شيئا للكثير من الخبراء بشؤون الجماعات الجهادية. حتى إن بعضهم طرح إمكان أن يكون شخصية وهمية، وقال عنه مسؤول أمريكي رفيع حينها إنه "مجهول تماما".

"عشرة ملايين دولار"

بعد تقارير استخبارية كشفت اسمه الحقيقي، وهو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، تبين أن الولايات المتحدة كانت قد رصدت في آب/أغسطس 2019 مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومة تقودها إلى المولى، الذي كان لا يزال في حينه قياديا في التنظيم الجهادي لكنه مع ذلك كان "خليفة محتملا" للبغدادي.

وضاعفت المكافأة في حزيران/يونيو 2020 إلى عشرة ملايين دولار، بعد أسابيع من وضعه على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

وبحسب موقع "المكافآت من أجل العدالة" التابع للحكومة الأمريكية فإن المولى، الذي "يعرف أيضا باسم حجي عبد الله" كان "باحثا دينيا في المنظمة السابقة لتنظيم ’الدولة الإسلامية‘ وهي منظمة القاعدة في العراق، وارتفع بثبات في الصفوف ليتولى دورا قياديا كبيرا" في التنظيم.

واستهدفت العملية الأمريكية مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وتضرر الطابق العلوي من المبنى بشدة وغطى الدخان الأسود سقفه الذي انهار جزء منه. وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت بقع دماء في أنحائه.

فرانس24/ أ ف ب

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