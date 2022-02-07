مباشر - الأزمة الأوكرانية: المؤتمر الصحفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

© أ ف ب/ وكالة سبوتنيك

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين في العاصمة الروسية موسكو مع نظيره فلاديمير بوتين، وذلك في بداية أسبوع من المساعي الدبلوماسية المكثفة بهدف حلحلة الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وأعرب ماكرون -أول مسؤول غربي من الصف الأول يلتقي بوتين منذ تصاعد التوتر في كانون الأول/ديسمبر- عن أمله في "تخفيف حدة توتر" الأزمة بين روسيا والغرب. ومن المقرر أن يلتقي الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو وذلك في بداية أسبوع من المساعي الدبلوماسية المكثفة بهدف حلحلة الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وبذلك يكون ماكرون أول مسؤول غربي من الصف الأول يلتقي بوتين منذ تصاعد التوتر في كانون الأول/ديسمبر، على أن يلتقي الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبدأ الاجتماع بين بوتين وضيفه قرابة الساعة 18:30 (15:30 ت غ)، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الروسي وبدا خلالها الرئيسان جالسين أمام مائدة بيضاء طويلة جدا في الكرملين.

بوتين يشيد بجهود فرنسا لحل مسألة الأمن في أوروبا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لماكرون في بداية المحادثات "أنا سعيد جدا لرؤيتك عزيزي إيمانويل".

واعتبر بوتين أن موسكو وباريس لديهما "مخاوف مشتركة بشأن الأمن في أوروبا" مشيدا بالجهود الفرنسية "لحل مسألة الأمن في أوروبا"، وقال بوتين في بداية اجتماعه مع ماكرون "أرى مدى الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية لحل مسألة الأمن في أوروبا"، وخصوصا من أجل "إيجاد حل للأزمة" في أوكرانيا.

فيما أعرب ماكرون عن أمله في "تخفيف حدة توتر" الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، ورأى أن الوضع الحالي في أوروبا "حساس" ويستدعي أن يكون الجميع "مسؤولين للغاية".

وقال ماكرون إن "المناقشة قد تكون بداية المسار الذي نريد أن نسلكه، وهو خفض التصعيد"، مضيفا أنه يريد "تجنب نشوب حرب" و"بناء عناصر الثقة والاستقرار والرؤية للجميع"، وأنه يريد "الشروع ببناء استجابة مفيدة جماعيا لروسيا ولسائر أوروبا".

سلسلة من الجهود الدبلوماسية

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

والثلاثاء، سيتوجه ماكرون إلى كييف لمقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. والأسبوع المقبل، سيكون دور المستشار الألماني أولاف شولتز للقيام بزيارتين مماثلتين بعدما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وقال بايدن من البيت الأبيض إلى جانب شولتز، إن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بشكل منسق" في مواجهة "العدوان" الروسي. كذلك، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في واشنطن الإثنين إن أوروبا تعيش "اللحظة الأكثر خطورة" على أمنها منذ انتهاء الحرب الباردة.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تكون التحذيرات الأمريكية "تهويلا". وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل على أن "هذا ليس تهويلا، إنّها بكل بساطة حقائق".

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن الاجتماع بين الرئيسين الفرنسي والروسي "مهم جدا، مذكرا بأن "ماكرون قال لبوتين إنه يأتي حاملا أفكارا من أجل خيارات محتملة لتحقيق انفراج في التوتر في أوروبا". لكن بيسكوف حذر من أن "الوضع أكثر تعقيدا من توقّع اختراق حاسم خلال لقاء واحد".

وصرح ماكرون للصحافيين في الطائرة التي أقلته إلى موسكو أنه سيعمل على "إيجاد نقاط الخلاف ونقاط التوافق الممكنة". وأمام بوتين، شدد ماكرون على أن موقفه "منسق" مع حلفائه الأوروبيين والأمريكيين الذين رفضوا جميعا مطالب الكرملين بوضع حد لسياسة توسيع حلف شمال الأطلسي والتي من شأنها أن تغلق الباب أمام انضمام أوكرانيا.

"لا تسوية بدون الأوكرانيين"

ويرفض الغربيون المطالب الروسية، مقترحين في المقابل إجراء محادثات حول مخاوف موسكو، والقيام بخطوات لبناء الثقة مثل زيارات متبادلة لمواقع عسكرية أو تدابير لنزع السلاح، وهي اقتراحات يعتبرها الروس "إيجابية" لكنها "ثانوية".

وفي كييف، اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الإثنين روسيا بالسعي إلى "دق إسفين" بين بلاده وحلفائها الغربيين، وذلك خلال استقباله نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك. وفي وقت سابق، حدد كوليبا الخطوط الحمر لبلاده وهي "لا تنازلات على وحدة وسلامة أراضينا" و"انسحاب دائم للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية والمناطق المحتلة".

من جهته شدد ماكرون على أنه "يجب عدم القيام بأي تسوية في المسألة الأوكرانية بدون الأوكرانيين".

واجتاحت روسيا أوكرانيا عام 2014 وضمت شبه جزيرة القرم، ردا على ثورة موالية للغرب في كييف. كذلك، يخوض انفصاليون موالون لروسيا ومدعومون منها حربا منذ 2014 ضد الجيش الأوكراني في شرق البلاد، في صراع أودى بحياة 13 ألف شخص على الأقل.

وسمحت اتفاقات سلام تم التفاوض عليها بوساطة ألمانية فرنسية بتجميد المعارك على الجبهة، لكن التسوية السياسية للنزاع في طريق مسدود.وسيسعى ماكرون لتحريك هذه الآلية.

من جانبها، أعلنت بيربوك أن الغرب أعد عقوبات "قاسية" و"غير مسبوقة" ضد روسيا سيفرضها إذا ما قواتها أوكرانيا. وأضافت "نحن مستعدون أيضا لأن ندفع، نحن أنفسنا، ثمناً اقتصادياً لأن أمن أوكرانيا على المحكّ". وأرسلت الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة تعزيزات عسكرية إلى أوروبا.

وتحشد روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا، مثيرة مخاوف من اجتياح جديد لهذا البلد، فيما تطالب موسكو لخفض التوتر بضمانات أمنية تقضي بعدم توسيع الحلف الأطلسي شرقا وانسحابه من محيطها، وهو مطلب يرفضها الغربيون.

وقدرت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا باتت لديها فعليا 70 في المئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا. وقدر ماكرون عدد الجنود المنتشرين على حدود أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا بحوالى 125 ألفا.

فرانس24/ أ ف ب

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