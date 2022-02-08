الأزمة الأوكرانية: ماكرون في برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني ويدعو لحوار "حازم" مع روسيا

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بعد جولته المكوكية في موسكو وكييف، يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء جولته الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، إذ وصل إلى العاصمة الألمانية برلين للقاء المستشار أولاف شولتز للتباحث بشأن هذه الأزمة ومناقشة مقترحات لخفض حدة التوتر بين البلدين الجارين روسيا وأوكرانيا. وعاد المستشار الألماني لتوه من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد قمة جمعته مع الرئيس جو بايدن.

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عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين محادثات مع المستشار أولاف شولتز تتناول الأزمة الأوكرانية التي كانت محور زيارتين قام بهما إلى موسكو وكييف في محاولة لخفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وتبع جلسة المحادثات مؤتمر صحفي جمع ماكرون وشولتز والرئيس البولندي أندريه دودا، أكد فيه ماكرون على "العمل سويا على مقترحات حل الأزمة". ودعا ماكرون إلى حوار "حازم" مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقال ماكرون للصحافيين في ختام يومين زار خلالهما إضافة إلى برلين كلا من كييف وموسكو "علينا إيجاد طرق ووسائل معا للانخراط في حوار حازم مع روسيا"، مشدّدا على أن هذا هو "المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا".

فيما قال شولتز إن ألمانيا وفرنسا وبولندا "موحدة" في هدف المحافظة على السلام في أوروبا. وصرح للصحافيين "نحن موحدون حول هدف المحافظة على السلام في أوروبا عبر الدبلوماسية والرسائل الواضحة والرغبة المشتركة في التحرّك معاً"، فيما أكد دودا أنه "علينا إيجاد حلّ لتجنّب اندلاع حرب. كما سبق أن قلت، هذه مهمتنا الرئيسية. أعتقد أننا سنحقّقها".

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والمستشار شولتز الذي عاد لتوه من الولايات المتحدة حيث عقد قمة في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن تمحورت في جزء أساسي منها حول الأزمة الأوكرانية، سيستضيف كلا من ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا حول عشاء عمل.

فرانس24/ أ ف ب

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