بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا" والعقوبات الغربية "جاهزة"

في خضم حشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء على أن هجوما روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا" رغم أنه دعا إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة. كما حذر بايدن من أن العقوبات الغربية على موسكو "جاهزة" في حال أقدمت على غزو كييف.

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن هجوما روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا"، لكنه دعا إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة.

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 ألف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".

رسالة حازمة من بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية 02:10

كما حذر بايدن من أن العقوبات الغربية على روسيا "جاهزة" إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وأوضح أن هذه العقوبات "الشديدة" ستشكل خصوصا "ضغطا على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية"، مكررا أنه لن يتم أبدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة وشركاءها في حلف شمال الأطلسي مستعدون لكل ما سيحدث وأن روسيا ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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