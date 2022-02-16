فرنسا تحذر من أن اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا سيمثل "عدوانا غير مسلح"

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وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان متحدثا أمام الجمعية الوطنية في باريس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) مساء الثلاثاء أن اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، الذي دعا إليه النواب الروس، سيكون "شكلا من عدوان غير مسلح وتفكيكا غير مسلح لوحدة أراضي أوكرانيا. سيكون ذلك مساسا بسيادة أوكرانيا". وقال الإليزيه الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من نظيره الروسي عدم الاعتراف باستقلال هاتين المنطقتين.

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بعد دعوة من النواب الروس الكرملين للاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء الثلاثاء من أن هذا سيكون "عدوانا غير مسلح".

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "سيكون ذلك وضعا مستحيلا، شكلا من عدوان غير مسلح وتفكيكا غير مسلح لوحدة أراضي أوكرانيا. سيكون ذلك مساسا بسيادة أوكرانيا".

ووجه النواب الروس الثلاثاء دعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المدعومة من موسكو والتي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا يوجد حاليا "قرار رسمي" بهذا الشأن، لكن طلب النواب "يعكس رأي السكان الروس".

والاعتراف بهاتين المنطقتين سيشكل نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقات مينسك الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية وتنص على عودة هذه المناطق على المدى البعيد إلى سيادة كييف.

وقال الإليزيه الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من نظيره الروسي عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيس الروسي قال إنها مبادرة برلمانية لم يوافق عليها (...) سنطلب منه عدم المضي قدما في طلب مجلس الدوما".

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم إغلاق المدارس الفرنسية في كييف حتى تتمكن أسر الدبلوماسيين الفرنسيين الراغبة في مغادرة أوكرانيا من القيام بذلك في ظل التوترات المتزايدة على الحدود مع روسيا.

ومن جهة أخرى، قال جان إيف لودريان "لم نعتبر أن الوضع الحالي يقتضي تغيير موقع سفارتنا" فيما اتخذت الولايات المتحدة هذا الخيار ونقلت سفارتها إلى لفيف، في غرب أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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