موسكو تعلن سحب قوات من القرم بعد نهاية مناورات عسكرية ولندن لا ترى دليلا على انسحاب روسي

أصدرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء بيانا أعلنت فيه أن جزءا من قواتها الموجودة في شبه جزيرة القرم قد تم سحبه بعد انتهاء مشاركته في مناورات عسكرية في المنطقة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014. بالمقابل صرح وزير الدفاع البريطاني بأن بلاده لا ترى دليلا على أي انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا.

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أعلنت روسيا الأربعاء انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية "أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية". وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، بروسيا.

لماذا يشك الغرب في إعلان روسيا سحب جزء من قواتها من الحدود الأوكرانية؟ 05:41

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن آليات سلاح المشاة والمدفعية تغادر القرم في قطارات. وأتى الإعلان غداة تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا. إلا أن قادة الدول الغربية لا يزالون يتخوفون من احتمال شن هجوم على أوكرانيا وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من أن هجوما تشنه موسكو "لا يزال ممكنا جدا".

"لا دليل على الانسحاب الروسي"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية. وقال "سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم".

وأضاف أن بريطانيا لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية. وتابع "لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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