بلينكن يحث روسيا على "التخلي عن مسار الحرب" وموسكو تقول إن انسحابها العسكري سيستغرق وقتا

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تظاهرة تطالب بالحؤول دون اندلاع حرب ضد أوكرانيا، في كييف 12 شباط/فبراير 2022

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس، روسيا إلى "التخلي عن مسار الحرب" والهجوم على أوكرانيا. فيما أكدت موسكو، تعقيبا على اتهامات الغرب لها بالإبقاء على انتشارها العسكري على الحدود الأوكرانية، أن عودة القوات المشاركة في المناورات على الحدود سيستغرق وقتا.

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قال الكرملين الخميس إن عودة القوات المشاركة في مناورات عند حدود أوكرانيا إلى ثكناتها سيستغرق وقتا، فيما حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا في الأمم المتحدة على "التخلي عن مسار الحرب"، عارضا سيناريو هجوم روسي على أوكرانيا تعتبره واشنطن وشيكا.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن "وزير الدفاع أفاد في الواقع أن بعض مراحل التدريبات تشارف على نهايتها، وأن العسكريين سيعودون تباعا إلى قواعدهم" مشددا على أنها "عملية تمتد في الزمن".

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وذكر بأن عملية نشر القوات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر تمهيدا للمناورات العسكرية البرية والجوية والبحرية في محيط أوكرانيا، استغرقت عدة أسابيع.

وقال بيسكوف إن العسكريين "لا يمكنهم بكل بساطة أن يقلعوا ويطيروا جميعا في الوقت نفسه، هذا يتطلب وقتا"، مؤكدا أن لدى وزارة الدفاع "جدولا زمنيا" للانسحاب.

وعلق على اتهامات البيت الأبيض الذي أعلن الأربعاء أن موسكو لم تسحب قوات من الحدود مع أوكرانيا بل أرسلت تعزيزات من سبعة آلاف عنصر، بأنها "لا أساس لها، كالعادة".

ويحذر الغربيون منذ أسابيع من مخاطر غزو روسي وشيك لأوكرانيا بعدما حشدت موسكو أكثر من مئة ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر وسط أسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

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وقال بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك "أنا هنا اليوم ليس لبدء حرب بل لتجنب" اندلاعها، مضيفا أنه اقترح الخميس على نظيره الروسي سيرغي لافروف أن يلتقيا "الأسبوع المقبل في أوروبا". وتابع "لا أشك في أن الرد على تصريحاتي اليوم هنا سيكون مزيدا من الإنكار من جانب الحكومة الروسية".

وأشار بلينكن بالقول "تستطيع الحكومة الروسية أن تعلن اليوم أنها لن تجتاح أوكرانيا، وأن تقول ذلك بوضوح أمام العالم أجمع، ثم تعمد إلى إثبات ذلك عبر إعادة جنودها ودباباتها وطائراتها إلى ثكناتهم ومخازنها (السلاح)، وعبر إرسال دبلوماسييها إلى طاولة المفاوضات. في الأيام التالية، سيتذكر العالم هذا الالتزام أو رفض القيام بذلك".

من جهتها تنفي روسيا أي نية في شن هجوم على أوكرانيا، وأعلنت الثلاثاء والأربعاء سحب قسم من قواتها.

وعرض بلينكن خلال تصريحاته السيناريو الذي تتوقعه الاستخبارات الأمريكية ويتضمن إطلاق "صواريخ وقنابل" على أوكرانيا، إضافة إلى "هجمات إلكترونية" على "مؤسسات أوكرانية حيوية"، ثم عملية توغل "لدبابات وجنود تستهدف أهدافا رئيسية" بينها العاصمة الأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب

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