الأزمة الأوكرانية: ألمانيا تتهم روسيا بتعريض أمن أوروبا للخطر وبايدن يجتمع عن بعد بالقادة الأوروبيين

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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة في بيان أن روسيا تُعرض أمن أوروبا للخطر من خلال "مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة"، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن عرض لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل. من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينظم الجمعة اجتماعا عن بعد حول الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة روسيا بأنها تُعرض أمن أوروبا للخطر من خلال "مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة"، وذلك قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

وقالت بيربوك في بيان إنه "مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي"، داعية موسكو إلى إظهار "جهود جادة لخفض التصعيد".

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ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون رفيعو المستوى في ميونيخ (جنوب ألمانيا) من الجمعة إلى الأحد، لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.

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وأضافت بيربوك أن دول مجموعة السبع مستعدة لإجراء "حوار جاد" مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية. وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين يجتمعون السبت سيبعثون "رسالة وحدة" مفادها "أننا مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع".

بلينكن سيلتقي لافروف "إذا لم تغزُ روسيا أوكرانيا"

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل إذا لم تغزُ روسيا أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن بلينكن عرض لقاء لافروف "في أوروبا الأسبوع المقبل. وقد ردَّ الروس باقتراح مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما وافقنا عليه شرط ألا يحصل غزو روسي لأوكرانيا". وأضاف "إذا أقدموا على الغزو في الأيام المقبلة، سيظهر ذلك بوضوح أنهم لم يكونوا أبدا جادين بشأن الدبلوماسية".

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بايدن سينظم اجتماعا عن بعد بشأن أوكرانيا مع حلفاء رئيسيين الجمعة

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينظم الجمعة اجتماعا عن بعد حول الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

فرانس24/ أ ف ب

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