كييف وانفصاليون موالون لروسيا يتبادلون الاتهامات بشأن قصف على الحدود في شرق أوكرانيا

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عناصر من قوة الاحتياط في الجيش الأوكراني في خندق عند خط الجبهة مع الانفصاليين المؤيدين لروسيا في دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا في الثامن من كانون الثاني/يناير 2022.

يشهد الشرق الأوكراني تصعيدا ميدانيا يومي الخميس والجمعة سجلت فيه عمليات قصف وإطلاق نار، تبادلت بشأنه الاتهامات كل من كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. ووفق مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فإنه تم تسجيل 189 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك الخميس. ويأتي ذلك في خضم المخاوف من هجوم روسي على محتمل على أوكرانيا.

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سُجلت في شرق أوكرانيا الجمعة عمليات قصف جديدة فيما تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات باستخدام أسلحة ثقيلة خلالها في تصعيد أمني يغذي المخاوف من وقوع هجوم روسي.

من جانبها أمرت السلطات الانفصالية في دونيتسك بإجلاء مدنيين إلى روسيا، في آخر تطورات ميدانية.

أما سياسيا تتواصل دعوات واشنطن لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا "في الأيام المقبلة"، فيما تصر روسيا أنها لا تعد لهجوم.

وعند الظهر سُمع دوي قصف في مدينة ستانيتسا لوغانسكا في شرق أوكرانيا الخاضعة لإشراف القوات الحكومية. وكانت هذه المدينة تعرضت الخميس لقصف ألحق أضرارا في روضة أطفال ومنازل عدة فيما لا يزال التيار الكهربائي مقطوعا في جزء منها.

وفي ظل هذه الأجواء البالغة التوتر، تتجه الأنظار مجددا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا تزال نواياه حيال أوكرانيا غير واضحة. حيث استقبل بوتين بعد ظهر الجمعة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي تجرى على أراضي بلاده مناورات عسكرية مشتركة راهنا.

والسبت يشرف الرئيس الروسي على مناورات "للقوات الاستراتيجية" تشمل إطلاق صواريخ بالستية وعابرة.

تصعيد أمني

وأكدت روسيا الجمعة أنها أجرت انسحابات جديدة لقواتها من الحدود مع أوكرانيا وهي معلومات تشكك بها كييف والدول الغربية.

من جانبه قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "هذا لا يحصل" مشددا على أن روسيا حشدت 149 ألف جندي عند حدودها مع أوكرانيا.

واعتبر ريزنيكوف أن الوضع "غير طبيعي" متهما الانفصاليين الموالين لروسيا بأنهم ارتكبوا الخميس 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار في مقابل " انتهاكين إلى خمسة انتهاكات في اليوم في معدل متوسط" في الأشهر الأخيرة.

بدورهم لفت الانفصاليون إلى حصول 27 انتهاكا من جانب الجيش الأوكراني.

ويذكر أنه الخميس تعرضت روضة أطفال في ستانيتسا لوغانسكا لقصف من جانب الانفصاليين وكان فيها 20 طفلا و18 بالغا ما أدى إلى إحداث فجوة في أحد جدران المدرسة والعودة بالأذهان إلى أبشع مراحل النزاع المتواصل منذ 2014 وقد أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.

وأفادت الموظفة ناتاليا سليساريفا التي أصيبت بجروح طفيفة جراء القصف لوكالة الأنباء الفرنسية "أمنيتي الوحيدة أن تنتهي الحرب".

وتحدث مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار بتسجيل 189 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك الخميس، بزيادة 24 عن اليوم السابق.

وفي منطقة لوغانسك الانفصالية في الشرق الأوكراني تم الإبلاغ عن 402 انتهاك مقابل 129 الأربعاء.

واتهم الانفصاليون من جهتهم الجيش الأوكراني بإطلاق النار من دبابة باتجاه غورليفكا في منطقة دونيتسك قبل ظهر الجمعة. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالوقوف وراء التصعيد الأمني الجديد.

ويذكر أن اتفاقات سلام وقعت العام 2015 في مينسك سمحت بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتراجع كبير في المواجهات إلا ان حوادث متفرقة تسجل بانتظام على خط الجبهة.

استفزاز

والخميس حذر وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي ونظيرهم الأمريكي من بروكسل من استفزاز في شرق أوكرانيا تخطط له موسكو لتبرير تدخل عسكري.

وفي هذا السياق نددت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "بنشر غير مسبوق لقوات عند الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، تتحدّى روسيا المبادئ الأساسيّة لنظام السلام الأوروبي"، داعية موسكو إلى إظهار "جهود جادّة لخفض التصعيد".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الروس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى "التخلي عن مسار الحرب" مؤكدا "معلوماتنا تُظهر بوضوح" أن القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية، "بما فيها قوات برية وطائرات، تستعدّ لشن هجوم على أوكرانيا في الأيام المقبلة".

وتعتبر روسيا التي تطالب بضمانات أمنية مثل انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية الراعي العسكري والأمني للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

ويذكر تصعيد القصف على طول خط الجبهة الأوكرانية بوضع جورجيا العام 2008 عندما شنت القوات الجورجية هجوما على منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية بعد تبادل للقصف استمر أياما.

واتهمت موسكو يومها تبيليسي بالعدوان على جنود روس دوليين ومواطنين روس يقيمون في أوسيتيا الجنوبية، لتشن هجوما مدمرا.

وأسفر النزاع عن مقتل مئات الأشخاص وأفضى إلى اعتراف موسكو باستقلال اوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا الجورجية الانفصالية أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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