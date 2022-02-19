الأزمة الأوكرانية: بوتين يشرف على مناورات تضمنت إطلاق صواريخ بالستية والانفصاليون الموالون لروسيا يعلنون "التعبئة العامة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتابعان عمليات إطلاق الصواريخ البالستية كجزء من تمرين قوة الردع الإستراتيجي، موسكو في 19 فبراير/شباط 2022.

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت على تدريبات عسكرية "استراتيجية" حضرها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، تضمنت إطلاق "صواريخ بالستية وصواريخ كروز"، حسبما أعلن الكرملين في بيان. وتأتي المناورات بالتزامن مع إعلان زعيمي منطقة دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا "التعبئة العامة"، وفيما تبادلت القوات الأوكرانية، التي أعلنت مقتل جندي السبت خلال مواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

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أعلن الكرملين أن التدريبات العسكرية "الاستراتيجية" الروسية التي أجريت السبت تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، وسط الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا، تضمنت إطلاق "صواريخ بالستية وصواريخ كروز".

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إنه قد "تم تحقيق الأهداف المخطط لها خلال تدريبات قوات الردع الاستراتيجي بالكامل، وكل الصواريخ أصابت الأهداف المحددة". كما بث التلفزيون الروسي العام صورا للرئيس فلاديمير بوتين جالسا بجوار نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشنكو، فيما يستمع من غرفة أزمات إلى تقارير جنرالاته عن طريق اتصالات بالفيديو.

مداخلة موفدة فرانس24 إلى أوكرانيا جنود أوكرانيون وأمريكيون في قاعدة كوتشينا الجوية، 17 فبراير/ شباط 2022 © أ ف ب 03:33

من جانبه، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن التدريبات تضمنت إطلاق صواريخ بالستية فرط صوتية من طراز "كينجال" وصواريخ كروز فرط صوتية من طراز "تسيركون"، وهي أسلحة روسية جديدة وصفها بوتين سابقا بأنها "لا تقهر". وأشار رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف إلى أن "الهدف الرئيسي للتدريبات الحالية هو تدريب القوات الهجومية الاستراتيجية لإلحاق هزيمة مضمونة بالعدو".

وتأتي هذه التدريبات في وقت بلغ التوتر ذروته في الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا التي حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي على حدودها منذ أسابيع. وتقول واشنطن إن موسكو تخطط لهجوم وشيك على كييف وهو ما ينفيه الكرملين.

"تصعيد كبير"

وبعدما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السبت أن هناك "زيادة كبيرة" في انتهاكات وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص، أعلن السبت زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تعبئة عامة فيما بلغت المخاوف من غزو روسي ذروتها.

وقال زعيم منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين في تصريح عبر الفيديو بعدما حذر مراقبون من "تصعيد كبير" بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على خط المواجهة، "أحض إخواني المواطنين في قوات الاحتياط على المجيء إلى مكاتب التجنيد العسكري. لقد وقّعت اليوم مرسوم التعبئة العامة".

في غضون ذلك، نشر زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية ليونيد باسيتشنيك مرسوما يفيد بأن إجراء مماثلا وقّع استعدادا "لصد العدوان". وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو السبت الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

مقتل جندي أوكراني

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني السبت خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي. وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا "نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا".

ويتهم زعماء غربيون روسيا التي نشرت قوات لها على الحدود الأوكرانية، بالتحضير لهجوم، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "مقتنع" بأن فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا.

وأكد بوشيلين أن قوات منطقته أحبطت هجمات شنتها كييف، على حد قوله، متّهما الجنود الأوكرانيون بمواصلة هجماتهم على المنطقة. وأضاف: "معا سنحقق النصر المنشود والضروري. وسنحمي دونباس وكل الشعب الروسي".

ونفت كييف رغبتها في استعادة سيطرتها بالقوة على المناطق الانفصالية بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

فرانس24/ أ ف ب

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