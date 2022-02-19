فرنسا وألمانيا تدعوان رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة

عسكري أوكراني على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في ماريينكا بمنطقة دونيتسك في 7 فبراير/شباط 2022.

دعت فرنسا وألمانيا السبت رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا بشكل عاجل في ظل توتر مستمر ومخاوف من اندلاع حرب جديدة، خصوصا مع التأكيدات الأمريكية بأن روسيا تستعد لشن هجوم وشيك على أوكرانيا مع تصاعد الاشتباكات على خط المواجهة مع المناطق الانفصالية الموالية لروسيا. والسبت، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، القوى الغربية إلى التخلي عن سياسة "مهادنة" موسكو.

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دعت فرنسا السبت كافة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وطلبت من المتواجدين منهم في المناطق الأكثر عرضة للخطر في شرق البلاد الابتعاد من هناك "من دون تأخير".

وجاء في توصيات الخارجية الفرنسية المحدثة السبت "نوصي كل الرعايا الفرنسيين الذين لا ضرورة قصوى تتطلب بقاءهم في أوكرانيا مغادرة البلاد". وأوضحت الخارجية أن أولئك المتواجدين في "أقاليم خاركيف ولوغانسك ودونيتسك" وفي منطقة دنيبرو مدعوون "إلى مغادرة هذه المناطق من دون تأخير".

وحتى هذا التحديث كانت إرشادات السفر الصادرة عن فرنسا تكتفي بنصح مواطنيها بـ"تأجيل كل رحلات السفر إلى أوكرانيا". وأوضحت الوزارة أنه بسبب "التوترات الناجمة عن تمركز قوات روسية على حدود أوكرانيا" و"تجدد انتهاكات وقف إطلاق النار" في المناطق الانفصالية الموالية لروسيا، فإنها توصي أيضا الفرنسيين "بعدم السفر إلى المناطق الحدودية في شمال البلاد وشرقها".

بدورها، دعت ألمانيا السبت رعاياها لمغادرة أوكرانيا "بصورة عاجلة" بسبب خطر اندلاع نزاع مسلح في هذا البلد، بحسب وزارة الخارجية الألمانية. وقالت الوزارة في بيان "نحذر من أي سفر إلى أوكرانيا" و"نحض بصورة عاجلة الرعايا الألمان" الموجودين في أوكرانيا "على مغادرة البلد بدون تأخير".

هذا، وأعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" السبت أنها ستوقف رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي كييف وأوديسا في أوكرانيا بدءا من الإثنين. وقالت "لوفتهانهزا" في بيان إنه "نظرا للوضع الراهن في أوكرانيا، ستعلق خطوط مجموعة "لوفتهانزا" رحلاتها المجدولة إلى كييف وأوديسا حتى نهاية فبراير/شباط في الوقت الحالي". وستكتفي الشركة الألمانية بتشغيل عدد محدود من الرحلات السبت والأحد قبل تعليق الخدمة، فيما تستمر رحلاتها إلى مدينة لفيف في الغرب.

لكن شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أعلنت السبت أنها ستبقي في الوقت الراهن على رحلاتها المنتظمة إلى أوكرانيا. وقال متحدث باسم الشركة إن "الرحلة التالية إلى كييف مقررة غدا (الأحد) في الساعة 9:40 صباحا. بالطبع نحن نراقب الوضع من كثب، لكن في الوقت الحالي الرحلة قائمة"، مشيرا إلى أن "إير فرانس" ستسير رحلة أخرى مباشرة الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

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