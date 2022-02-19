كامالا هاريس تلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن وسط هيمنة للأزمة الأوكرانية

ألقت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن وسط هيمنة للأزمة الأوكرانية. ورغم تحذيرات الولايات المتحدة من غزو روسي مرتقب، يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المؤتمر، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

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من دون الإشارة إلى تساؤلات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما إذا كان من الحكمة مغادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كييف، صرح مكتب زيلينسكي السبت أنه لم يغير خططه لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأصدر مكتب الرئيس الأوكراني بيانا شدد فيه على أن الوضع في شرق أوكرانيا "ما زال تحت السيطرة تماما".

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب مكتبه. ومن المتوقع أن تلقي هاريس بكلمة منتظرة أثناء المؤتمر.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني أن "فولوديمير زيلينسكي يتوقع اتفاقات ملموسة تتعلق بحصول بلادنا على دعم عسكري ومالي إضافي" لافتا إلى أنه سيعود إلى كييف في وقت لاحق السبت.

وكان بايدن الذي يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا، حذر الجمعة من أنه "قد لا يكون خيارا حكيما" أن يحضر زيلينسكي مؤتمر ميونيخ السنوي مضيفا "لكنه قراره".

فرانس24/ أ ف ب

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