بريطانيا: إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا وقصر باكينغهام يؤكد أن الأعراض "خفيفة"

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أصيبت الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا حسبما أعلن قصر باكينغهام في بريطانيا الأحد. وأشار البيان الرسمي إلى أنها تعاني فقط من أعراض "خفيفة" أشبه بنزلة البرد، مؤكدا أنها ستواصل ممارسة مهامها بشكل جزئي في قصر ويندسور. ويأتي الإعلان بعد يومين على إصابة نجلها ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس ولقائهما.

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أعلن القصر الملكي البريطاني الأحد إصابة الملكة إليزابيث الثانية بوباء كوفيد-19، موضحا أنها تعاني من أعراض "خفيفة" وستمارس مهامها جزئيا في قصر ويندسور.

وجاء الإعلان عن إصابة الملكة يومين بعد تبين إصابة نجلها ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس في 10 فبراير/شباط، بعد يومين على لقائه بوالدته في قصر ويندسور. ولم يعلن حينها ما إذا خضعت الملكة لفحص كشف الإصابة.

وكانت الملكة استأنفت الأسبوع الماضي اللقاءات الحضورية في القصر، لكنها أبلغت أحد الزوار بأنها تعاني من صعوبة في الحركة.

وتضمن بيان قصر باكينغهام أن الملكة "خضعت اليوم لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت نتيجته إيجابية". موضحا أن "صاحبة الجلالة تشعر بأعراض خفيفة أشبه بنزلة البرد لكنها تعتزم مواصلة أداء مهام لا تتطلب جهدا في ويندسور خلال الأسبوع المقبل". وجاء في البيان أن الملكة "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتبع كل التوجيهات" المعطاة في هذا الصدد.

وغالبا ما يحيط القصر الملكي البريطاني الحالة الصحية للملكة بالسرية، لكنه سبق أن أعلن عن تلقيها كامل الجرعات اللقاحية المضادة لفيروس كورونا.

فرانس24/أ ف ب

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