الأزمة الأوكرانية

ريبورتاج: سكان كييف يحيون الذكرى الثامنة للثورة الأوكرانية على وقع تحذيرات من غزو روسي وشيك

02:23 سكان كييف يحيون ذكرى قتلى الثورة الأوكرانية عام 2014، بكاتدرائية القديس ميخائيل، 19 فبراير/ شباط 2022 © فرانس24

على وقع توترات وتحذيرات من غزو روسي وشيك، يحيي سكان كييف الذكرى الثامنة للثورة الأوكرانية، التي راح ضحيتها نحو 104 محتجين قتلوا في ميدان الاستقلال بكييف عام 2014 إبان الثورة المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي أخرجت كييف من فلك موسكو. واحتشدت عائلات القتلى في كاتدرائية القديس ميخائيل بينهم الرئيس السابق بترو بوريشينكو الذي استلم الحكم بعد ثورة الميدان. تقرير مايسة عواد، وكاثرين نوريس ترنت، وجوليان شهيدا.