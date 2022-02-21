الأزمة الأوكرانية: بوتين يقول إن روسيا تواجه "تهديدا جديا وكبيرا جدا" وتدرس طلب الاعتراف باستقلال الانفصاليين

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خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني، صرح الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إن روسيا تواجه تهديدا "جديا" و"كبيرا جدا" في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاستعداد لغزو الجمهورية السوفياتية السابقة. كما قال بوتين إن بلاده تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما.

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وسط تصاعد التوتر مع الغرب الذي يتهم موسكو بالاستعداد لغزو الجمهورية السوفياتية السابقة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إن روسيا تواجه تهديدا "جديا" و"كبيرا جدا" في أوكرانيا مؤكدا أن بلاده تدرس الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين عن كييف.

وأوضح بوتين خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني أن "استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع بلدنا يشكل تهديدا جديا وكبيرا جدا بالنسبة إلينا" مؤكدا أن أولوية موسكو "ليست المواجهة بل الأمن".

على صعيد متصل، أعلن بوتين أن روسيا تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما. وأضاف الرئيس الروسي "الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية في هذا الاتجاه".

وكان زعيما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية قد طلبا من بوتين في وقت سابق الإثنين الاعتراف بهما منطقتين مستقلتين.

وإذا اتخذت روسيا هذه الخطوة، فقد تمهد الطريق أمام موسكو لإرسال قوات عسكرية إلى كلا المنطقتين، بذريعة أنها تتدخل كحليف لحمايتهما من أوكرانيا.

"أفكار جديدة"

على الصعيد الدبلوماسي، قال بوتين إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بحدوث تغيير في موقف واشنطن إزاء المطالب الأمنية الروسية لكنه لا يعرف ما هو التغيير.

وأضاف بوتين أن ماكرون أبلغه أيضا بأن القيادة الأوكرانية مستعدة لتنفيذ عملية مينسك للسلام وبأنها تعمل على أفكار جديدة لإجراء انتخابات في منطقتين انفصاليتين.

وكان بوتين يعلق في تصريحاته التي نقلها التلفزيون على تقييم من مبعوثه الخاص لأوكرانيا، ديميتري كوزاك، الذي قال إنه يعتقد بأن كييف لن تنفذ اتفاقيات السلام أبدا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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