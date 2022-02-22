مباشر: أوكرانيا تطالب بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في 19 شباط/فبراير 2022

تتسارع الأحداث على الساحة الدولية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين في أوكرانيا. إذ طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات صارمة على موسكو.

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بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين عن أوكرانيا، توالت ردود الفعل الدولية. إذ أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإعلان في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، ولوحت عدة دول بعقوبات ضد موسكو على خلفية القرار الروسي.

13:24 - الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تستهدف المصارف والوصول إلى الأسواق

اقترح الاتحاد الأوروبي في بيان له عقوبات على روسيا تستهدف المصارف والوصول إلى الأسواق

13:10 - بريطانيا تستدعي السفير الروسي لديها

استدعت بريطانيا السفير الروسي لعقد محادثات، بعدما أمر الكرملين بإرسال قوات إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين: "استدعت الخارجية هذا الصباح السفير الروسي"، بعدما قال رئيس الوزراء إن لندن ستفرض عقوبات "شديدة" على روسيا.

13:01 - بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء "الإمبراطورية" الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، وذلك غداة توجيهه الأمر بإرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين: "توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية" مضيفا أن "هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".

12:16 - الكرملين يؤكد أن روسيا تبقى "منفتحة" على الجهود الدبلوماسية

أكد الكرملين الثلاثاء أن روسيا ستبقى منفتحة على الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا فيما حذّر من أن قطع كييف علاقاتها مع موسكو سيؤدي إلى تدهور الوضع.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "ما زال الجانب الروسي منفتحا على الاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات.. كل شي يعتمد على خصومنا"، مشيرا إلى أن أي تحرّك تقوم به كييف لقطع علاقاتها الرسمية مع موسكو سيكون "سيناريو غير مرغوب به بدرجة كبيرة وسيزيد من صعوبة كل شيء”.

11:57 - أوكرانيا قد تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا والكرملين يحذر من تدهور أكبر للوضع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إفادة صحافية الثلاثاء إن أوكرانيا قد تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا.

وقال زيلينسكي متحدثا وهو يقف بجوار رئيس إستونيا إنه يدرس طلبا من وزارة الخارجية بقطع العلاقات.

وهون زيلينسكي من احتمال نشوب صراع كبير مع روسيا لكنه قال إنه مستعد لفرض الأحكام العرفية إذا حدث ذلك.

من جانبه حذر الكرملين من تدهور الوضع أكثر إذا قطعت كييف العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

11:52 - زيلينسكي يقول إن روسيا تحضر لمواصلة "العدوان العسكري على أوكرانيا"

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من أن اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق بلاده مقدمة لمواصلة العدوان العسكري ضدها.

وقال زيلينسكي: "نرى أن روسيا بقرارها هذا، تخلق أساسا قانونيا لمواصلة العدوان العسكري ضد أوكرانيا، وبالتالي تنتهك جميع الالتزامات الدولية الممكنة".

11:38 - النواب الروس يقرون اتفاق بوتين مع الانفصاليين في أوكرانيا

صادق النواب الروس في تصويت الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان أن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك".

11:38 - رئيس الوزراء الإيطالي: اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا "غير مقبول"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الثلاثاء أن اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا "انتهاك غير مقبول" لسيادة أوكرانيا مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي في طور فرض عقوبات.

وقال دراغي إن "هذا انتهاك غير مقبول لسيادة أوكرانيا الديمقراطية ووحدة أراضيها" مؤكد أن الاتحاد الأوروبي بصدد تحديد نطاق فرض "إجراءات وعقوبات ضد روسيا".

11:30 - الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لمشروع أنبوب غاز "نورد ستريم 2"

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بوقف فوري لمشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وطالب زيلينسكي بمعاقبة روسيا على اعترافها الاثنين بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا عبر فرض "عقوبات فورية" تشمل "إيقاف نورد ستريم 2 بشكل كامل".

11:25 - أردوغان: اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا "غير مقبول"

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء باعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، واصفا الخطوة بأنها "غير مقبولة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.

وقال أردوغان الذي يزور السنغال حاليا "نعتبر القرار غير مقبول. ندعو الأطراف المعنية للتصرف بمنطق والامتثال إلى القانون الدولي".

11:23 - روسيا تدعو دول العالم للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا

دعت روسيا دول العالم "لاتباع خطوتها" في الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "روسيا تدعو دولا أخرى لاتباع خطوتها" مضيفة أن اعتراف موسكو بالمتمردين، وهو ما ندد به الغرب، "ليس سهلا، ولكن الخطوة الوحيدة الممكنة".

10:53 - مصدر دبلوماسي: استئناف القصف على خط التماس في شرق أوكرانيا

قال مصدر دبلوماسي إن القصف استؤنف على خط التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا صباح الثلاثاء، وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

10:51 - وزير الدفاع الأوكراني يحذّر جنود بلاده من "محنة" و"خسائر" مقبلة

حذّر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف جنود بلاده الثلاثاء من "محنة" و"خسائر" مقبلة.

وقال رزنيكوف في خطاب أمام القوات المسلّحة الأوكرانية نشر على موقع الوزارة: "ستكون هناك محن وخسائر. سيتعيّن علينا تحمّل الألم وتجاوز الخوف واليأس".

وقال في بيان: "اتخذ الكرملين خطوة أخرى نحو إحياء الاتحاد السوفياتي".

10:34 - المقداد: سوريا تدعم اعتراف بوتين "بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك"

نقل التلفزيون الرسمي السوري عن وزير الخارجية فيصل المقداد قوله اليوم الثلاثاء إن سوريا تؤيد قرار حليفتها روسيا الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ونقل التلفزيون السوري عن وزير الخارجية فيصل مقداد قوله خلال منتدى في موسكو "سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما".

10:10 - جونسون: بريطانيا ستفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا فورا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، وصرح للصحافيين "سنفرض على الفور حزمة من العقوبات الاقتصادية".

وقال إن العقوبات "لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها.. سنستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع".

وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه "أخطأ بشكل خطير" إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق.

10:06 - وزير الصحة البريطاني: الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لشبكة (سكاي نيوز): "يمكنك أن تتوصل إلى أن غزو أوكرانيا قد بدأ... لقد قرر الرئيس الروسي مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضاف: "سنقوم بفرض عقوبات كما قلنا دائما".

09:56 - أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر بسبب أزمة أوكرانيا

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1,7 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل المؤشر نحو عشرة بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل كانون الثاني/يناير. وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثرا من غيره من المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2,2 بالمئة. ونزل مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقا 2,1 بالمئة في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1,2 بالمئة.

09:49 – أوكرانيا تطالب بفرض "عقوبات صارمة" ضد روسيا

طالبت أوكرانيا الثلاثاء بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا في وقت يناقش دبلوماسيون غربيون مسألة ما إذا كان قرار موسكو نشر قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كافيا لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان نُشر خلال زيارة إلى واشنطن أنه يسعى مع أصدقاء كييف الغربيين "لفرض عقوبات صارمة ضد الاتحاد الروسي".

09:37 - إيران تدعو على لسان وزير خارجيتها إلى "ضبط النفس"

دعت إيران الثلاثاء عبر وزارة خارجيتها، الأطراف المعنيين بالأزمة بين موسكو وكييف إلى ضبط النفس، معتبرة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتحملان مسؤولية تصاعد حدتها.

09:14 – مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي: الاتحاد سيقرّ عقوبات ضد روسيا "بعد ظهر اليوم"

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية التكتل سيقرّون الثلاثاء عقوبات ضد روسيا على خلفية اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا ونشرها المزيد من القوات على أراضي جارتها.

وقال بوريل للصحافيين في باريس: "سيكون ردنا بالطبع على شكل عقوبات، يعود للوزراء اتخاذ القرار بشأن مداها... أنا على ثقة بأنه سيكون هناك قرار بالإجماع" وهو ضروري لفرض مثل هذه الإجراءات مضيفا أنه يتوقع أن يحصل ذلك "بعد ظهر اليوم" الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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