الأزمة الأوكرانية

موفدة فرانس24 إلى ماريوبول: قلق في الشارع الأوكراني عقب اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

07:32 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

قالت موفدة فرانس24 إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية مايسة عواد إن المواطنين في المدينة الاستراتيجية الواقعة شرق البلاد عبروا عن قلقهم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك، مع بعض التباينات. فمنهم من بدأ يفكر بالهجرة مع عائلاتهم إلى غرب البلاد معتبرين أن الحرب باتت على الأبواب، ومنهم من أبدى تمسكه بالبقاء في المدينة. ويطالب السكان الحكومة والاتحاد الأوروبي برد أقسى على الخطوة الروسية. ولم تلاحظ موفدة فرانس24 أي تعزيزات عسكرية في المدينة التي تعتبر من المناطق المرشحة لتكون هدفا لهجوم روسي محتمل.