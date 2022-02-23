أوكرانيا تفرض حالة الطوارئ والرئيس زيلينسكي يقول إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر في بلاده

أقر البرلمان الأوكراني الأربعاء حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي. وستستمر لمدة ثلاثين يوما يمكن تمديدها لفترة مماثلة من أجل الحفاظ على الهدوء في البلاد. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

وصرح زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني "نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا".

وفرض البرلمان الأوكراني الأربعاء حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي.

وأقر الإجراء بأغلبية ساحقة في نفس اليوم الذي بدأت فيه موسكو إخلاء سفارتها في كييف وصعدت فيه واشنطن تحذيراتها بشأن احتمالات وقوع هجوم روسي شامل.

وتدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) وتستمر 30 يوما ويمكن أن تمدد لفترة مماثلة.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني أوليسكي دانيلوف أمام النواب قبل التصويت، إن "الوضع صعب لكنه لا يزال تحت السيطرة تماما".

وتسمح حالة الطوارئ للحكومات المحلية في أوكرانيا بإقرار تدابير أمنية مشددة من تشديد التدقيق بالهويات وتفتيش السيارة إلى تطبيق إجراءات أمنية أكثر صرامة.

وتطبق حالة الطوارئ في كل أنحاء أوكرانيا باستثناء المنطقتين الانفصاليتين في الشرق حيث اندلع تمرد دام أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص منذ العام 2014.

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وأجج اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمنطقتين الإثنين، المخاوف من حرب وشيكة. ووقع بوتين مراسيم تسمح بنشر قوات "حفظ سلام" روسية فيهما.

وقال الرئيس الروسي الثلاثاء إن قرار إرسال القوات سيكون "رهنا بالوضع على الأرض".

وأعلن الكرملين الأربعاء أن رئيسي "الجمهوريتين" المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من بوتين "المساعدة" في "صد عدوان" الجيش الأوكراني.

ونقل التلفزيون الروسي الرسمي عن قادة انفصاليين في الأيام الماضية اتهاماتهم لجنود أوكرانيين بشن هجمات دامية وغير مبررة ضد مدنيين. وتنفي أوكرانيا بشكل قاطع هذه الادعاءات.

ويتهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا استعدادا لشن هجوم محتمل على جارتها. وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدة المعارك على خط الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

واتخذت أوكرانيا سلسلة من التدابير، منها استدعاء جنود الاحتياط، في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم محتمل من جانب روسيا، التي أرسلت قوات إلى شرق أوكرانيا هذا الأسبوع لدعم منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا. وكرر دانيلوف أن أوكرانيا لم تبدأ التعبئة العامة حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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