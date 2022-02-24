أوكرانيا تعلن دخول القوات البرية الروسية أراضيها من عدة اتجاهات ومقتل العشرات

جندي روسي على ناقلة جند مدرعة BTR-82 خلال تدريبات في ميدان كوزمينسكي بمنطقة روستوف الجنوبية. روسيا في 26 يناير/كانون الثاني 2022.

أعلنت أوكرانيا الخميس دخول القوات البرية الروسية أراضيها من اتجاهات عدة بعد ساعات على تصريح بوتين شن "عملية عسكرية" دفاعا عن الانفصاليين الموالين لبلاده، مشيرة إلى مقتل أكثر من 40 جنديا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى للهجوم الروسي. وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية إن دبابات روسية ومعدات ثقيلة عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم. كما أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن قواتها قتلت "حوالي خمسين محتلا روسيا" خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا قرب خط الجبهة مع الانفصاليين.

إعلان اقرأ المزيد

دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، حسبما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

كما أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الحكومية قتلت "حوالي خمسين محتلا روسيا" خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع الانفصاليين. ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من تأكيد حصيلة القتلى على الفور.

نحو هجوم بحري روسي؟ 01:34

وكتبت القوات المسلحة على تويتر "شاستيا تحت السيطرة. قتل 50 محتلا روسيا. ودمرت طائرة روسية أخرى في منطقة كراماتورسك. وهذه (الطائرة) السادسة".

وأعلن حرس الحدود الأوكراني من جانبه سقوط ثلاثة قتلى نتيجة الهجوم الروسي. وتابع "في أماكن عدة، تم صد القوات المسلحة الروسية".

ولاحقا، أعلنت أوكرانيا عن مقتل أكثر من 40 جنديا من قواتها وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي، وفق ما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيين الخميس. وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحافيين "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالي 10 مدنيين".

وكانت السلطات أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الجيش جراء الهجوم الروسي إلى خمسة، وفق وزارة الداخلية، التي أوضحت أن عنصرا في نظام الدفاع المضاد للطائرات قتل في منطقة زابورييا (جنوب) فيما قتل أربعة من حرس الحدود في مناطق مختلفة في منطقة خيرسون (جنوب).

وتكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح خلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق، لكنها لم تسجل سقوط قتلى على طول حدودها الجنوبية مع شبه جزيرة القرم منذ سنوات.

ما حجم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ 08:57

وبعد إجراء سلسلة من المكالمات الطارئة مع العديد من القادة من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقد الزعيم الأوكراني اجتماعا لكبار الضباط العسكريين، وفق مكتبه. وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن "القوات المسلحة الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا"، مضيفا "ألحق بنا خسائر" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

كما أوضح مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا تستهدف بشكل أساسي البنية التحتية العسكرية والمستودعات وتمكنت من التوغل إلى عمق خمسة كيلومترات على طول الحدود الشمالية.

وتخوض منطقتا دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتان في الشرق الأوكراني حربا ضد القوات الأوكرانية منذ 2014، واعترف بوتين باستقلالهما الإثنين. ومنذ أيام، يكرر الرئيس الروسي اتهامات غير مدعومة بأدلة حول ارتكاب أوكرانيا إبادة جماعية بحق المتحدثين بالروسية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك