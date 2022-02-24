حلف شمال الأطلسي يفعّل "خططه الدفاعية" لكنه لا يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا

الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يؤكد عدم وجود نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

بعد ساعات من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيفعل "خططه الدفاعية" للدول الحليفة مضيفا أنه سيعقد الجمعة قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة. فيما أكد أمينه العام ينس ستولتنبرغ عدم نية الحلف إرسال قوات إلى أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا شريكة لحلف شمال الأطلسي لكنها ليست عضوا فيه.

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه سيتخذ خطوات إضافية لتقوية تدابير "الردع والدفاع" بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه أكد أن الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى هناك.

وصرح ستولتنبرغ بعد اجتماع طارئ لسفراء دول الحلف "دعونا إلى قمة عبر الفيديو غدا (الجمعة) لتحليل المسار الذي يجب سلوكه وفعّلنا الخطط الدفاعية بهدف التمكن من نشر قدرات قوة الرد حيث يلزم الأمر".

وغزت القوات الروسية أوكرانيا برا وجوا وبحرا الخميس لتؤكد أسوأ مخاوف الغرب بأعنف هجوم تشنه دولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف في مؤتمر صحافي "تحطم السلام في قارتنا. روسيا تستخدم القوة لمحاولة إعادة كتابة التاريخ وحرمان أوكرانيا من مسارها الحر والمستقل". وأضاف أن التدابير الجديدة "ستمكننا من نشر قدرات وقوات بما في ذلك قوة الرد التابعة للحلف". وأوضح أن قادة الدول الأعضاء سيعقدون قمة طارئة عبر الإنترنت الجمعة.

وسيعقد الحلف الجمعة قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة. فيما تعد أوكرانيا شريكة لحلف شمال الأطلسي لكنها ليست عضوا فيه.

لا إرسال لقوات أطلسية

في المقابل، أكد ستولتنبرغ أن الحلف ليست لديه قوات داخل أوكرانيا ولا يعتزم إرسال قوات إليها.

وتابع قائلا "ليست هناك قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي ولا أي قوات تابعة للحلف داخل أوكرانيا. أوضحنا أننا ليست لدينا أي خطط ولا نية لنشر قوات للحلف في أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ "ما أوضحناه جليا هو أننا زدنا بالفعل ونزيد من وجود قوات حلف شمال الأطلسي في الجزء الشرقي من حدود الحلف".

وتابع "لقد عززنا وجودنا في شرق أوروبا منذ أسابيع. لدينا آلاف الجنود وسنرسل مزيدا من القوات في الأيام المقبلة".

وتحدث ستولتنبرغ عن "إرسال عناصر" من قوة الرد التابعة للناتو والتي تضم 40 ألف جندي ولديها قوة عمل مشتركة عالية الجهوزية مؤلفة من ثمانية آلاف عسكري بينهم سبعة آلاف فرنسي، مع وحدة جوية موضوعة حاليا تحت القيادة الفرنسية.

وذكر بأن "هذا الانتشار يهدف إلى منع حصول هجوم. مهمة الناتو دفاعية ونحذر من أن أي هجوم ضد أحد اعضاء الحلف سيُعتبر بمثابة هجوم ضدنا جميعا".

وقال "اللحظة خطرة على صعيد الأمن في أوروبا"، مضيفا أن روسيا تقوم بـ"عمل حربي وحشي" ضد أوكرانيا و"لدينا حرب في أوروبا".

واعتبر أن "روسيا تشن غزوا متعمدا بدم بارد ومخطط له منذ وقت طويل على الرغم من وابل من النفي والأكاذيب".وأضاف "يجب أن تكف فورا عن ذلك وأن تسحب قواتها".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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