فرنسا: ماكرون يدين في خطاب إلى الأمة الهجوم الروسي على أوكرانيا

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خطابا للأمة" الخميس تناول العملية الروسية الجارية في أوكرانيا، والذي قال بوتين إن هدفها الدفاع عن الانفصاليين الموالين لموسكو في هذا البلد. وقال ماكرون إن الهجوم الروسي "نقطة تحول" في التاريخ الأوروبي، وإن العقوبات على روسيا ستكون "على مستوى الهجوم ولن نكون ضعفاء". وعقد ماكرون مجلس دفاع قبل اجتماعات أزمة مقررة مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في "خطابه للأمة" الخميس إن الهجوم الروسي على أوكرانيا هو "نقطة تحول" في التاريخ الأوروبي، متوعدا بأن العقوبات على موسكو ستكون "على مستوى الهجوم ولن نكون ضعفاء".

وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في تغريدة بعد اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي عقد صباحا، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه "بخطاب إلى الأمة قريبا" بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأرفقت هذه التغريدة بمقطع فيديو قصير في مستهل اجتماع مجلس الدفاع يشرح فيه الرئيس الفرنسي أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "وصف له الوضع بأنه حرب شاملة" وأعرب عن إرادته في "التخطيط معا لخطوات على المدى القصير ينبغي اتخاذها ومبادرات يتعين إطلاقها على المستويين الأوروبي والدولي".

Suite à la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine, le Président @EmmanuelMacron a réuni ce matin un Conseil de défense pour faire le point. Il s’adressera à la Nation prochainement. pic.twitter.com/EBBzGE7pde — Élysée (@Elysee) February 24, 2022 تغريدة الرئاسة الفرنسية

وقال ماكرون الذي دعا إلى عقد مجلس دفاع قبل اجتماعات أزمة مقررة مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إن "فرنسا تدين بشدة قرار روسيا شن حرب على أوكرانيا" داعيا موسكو إلى "إنهاء عملياتها العسكرية فورا".

وألغى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الذي شارك في الاجتماع، رحلة كانت مقررة الخميس إلى أنجيه (مين-إي-لوار).

ونشر الرئيس الفرنسي تغريدتين قال فيهما إن "فرنسا تتضامن مع أوكرانيا وتقف إلى جانب الأوكرانيين وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب".

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

كما تحدث عبر الهاتف إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "طلب تدخلات عدة لدعم أوكرانيا" و"وحدة بين الأوروبيين"، بحسب الإليزيه. وأكد ماكرون لزيلينسكي "الدعم التام والتضامن من فرنسا".

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La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

وفي مواجهة هذا الوضع، أكد الإليزيه بأن "المشاورات بين الشركاء والحلفاء ستكون مكثفة طوال اليوم". ومن المقرر أن يشارك ماكرون في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع بعد الظهر قبل التوجه إلى بروكسل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الساعة الثامنة مساء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر الخميس عن شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا للدفاع عن الانفصاليين الموالين لموسكو، حيث سمع دوي انفجارات في العديد من المدن فيما أكدت كييف أن "هجوما واسع النطاق" جار.

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية بأن القوات الحكومية قتلت "حوالي خمسين محتلا روسيا" خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع الانفصاليين. وقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيين.

فرانس24/ أ ف ب

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