من معرض برشلونة للأجهزة المحمولة إلى دوري أبطال أوروبا: إلغاء أحداث دولية بارزة كانت مقررة في روسيا

الحرب في أوكرانيا

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إلغاء أو نقل أحداث دولية بارزة بينها معرض برشلونة للأجهزة المحمولة، أكبر فضاء للاتصالات في العالم، ونهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي كان مقررا في مدينة سان بطرسبورغ، فضلا عن جائزة روسيا الكبرى لسباقات فورمولا واحد التي كانت مقررة في سوتشي.

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طالبت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، جميع الاتحادات الرياضية بنقل أو إلغاء الأحداث المقررة في روسيا و(جارتها وحليفتها) بيلاروسيا، كما ناشدت بعدم رفع أعلام البلدين وعدم عزف نشيديهما الوطنيين في المحافل الرياضية العالمية غير المدرجة تحت عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات (وادا).

وأدانتهما بشدة لقيامهما بخرق قرار الهدنة الأولمبية الذي تبنته الأمم المتحدة وينص "ببناء عالم أفضل وسالم من خلال الرياضية والمثل الأولمبية" ووجوب احترام هذه الهدنة في الفترة قبل 7 أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير الحالي وحتى 7 أيام بعد الألعاب البارالمبية المقررة من 4 إلى 13 آذار/مارس المقبل.

وأعربت الهيئة عن عميق قلقها في ما يتعلق بأمن أفراد اللجنة الأولمبية في أوكرانيا وأعلنت تضامنها الكلي معهم مشيرة إلى أن فريق عمل اللجنة الأولمبية في اتصال دائم مع اللجنة الأولمبية الأوكرانية حول إمكانية ارسال مساعدات إنسانية إذا لزم الأمر.

أكبر معرض للأجهزة المحمولة في العالم يستبعد الجناح الروسي

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعلن منظمو معرض برشلونة للأجهزة المحمولة غياب الجناح الروسي عن أكبر معرض للاتصالات في العالم تستضيفه المدينة الإسبانية الاثنين. وقالت النقابة التي تمثل مصالح مشغلي الأجهزة المحمولة في العالم، والتي تنظم الحدث السنوي في بيان إنها "تدين بشدة غزو روسيا لأوكرانيا".

وأكدت أن "النقابة ملتزمة بتطبيق جميع العقوبات والسياسات الحكومية الناجمة عن هذا الوضع. وبالتالي لن يكون هناك جناح روسي" في الدورة الثانية والعشرين للمعرض. وكان من المفترض أن تشارك 12 شركة في الجناح الروسي ضمن الحدث الذي يستمر أربعة أيام.

يتوقع المنظمون حضور 40 إلى 60 ألف شخص المعرض الذي يتضمن أكثر من1500 مشارك من 150 دولة.

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى باريس

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أكد صباح الجمعة خلال اجتماع طارئ نقل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية المقررة على أرضها في ملاعب محايدة.

إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد

من جانبه، أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في منتجع سوتشي في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، على خلفية غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان تم نشره "ناقشت مساء الخميس الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات فيا والفرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى استنتاج، مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة، أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي".

ويأتي قرار مجموعة "ليبرتي ميديا" الأمريكية مالكة الحقوق التجارية للفئة الأولى غداة مطالبة العديد من السائقين بإلغاء السباق، بينهم حامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن والألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2013.

وتعبيرا عن الاعتراض على غزو أوكرانيا، عمد فريق هاس الأمريكي والممول روسيا خلال اليوم الأخير من تجارب برشلونة إلى إزالة الألوان الروسية لداعمه الرئيسي أورالكالي، وهي مجموعة متخصصة في مادة البوتاس. وقدم هاس كسوة بيضاء بسيطة من دون العلامة التجارية للراعي الرئيسي.

ويشغل رجل الأعمال الروسي دميتري مازيبين، والد سائق هاس نيكيتا، منصب المدير غير التنفيذي في أورالكالي. وأضاف شتاينر أن مستقبلهاس نيكيتا غير مضمون بسبب تطورات الوضع، علما أن الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا واحد ميكايل، يدافع أيضا عن ألوان الفريق للعام الثاني تواليا.

"كارنيغي هول" في نيويورك تستغني عن قائد الأوركسترا فاليري غيرغييف المقرب من بوتين

إلى ذلك، أعلنت دار "كارنيغي هول" العريقة في نيويورك الخميس إقصاء قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف المقرب من فلاديمير بوتين، في اللحظات الأخيرة عن سلسلة عروض ستُقدم في القاعة الأمريكية خلال اليومين المقبلين.

وسيُستبدل غيرغييف -واحد من أكثر قادة الفرق الموسيقية شهرة في العالم- بالمدير الموسيقي لدار أوبرا "متروبوليتان" في نيويورك يانيك نيزيت-سوغان، وفق ما أعلنت "كارنيغي هول" وأوركسترا فيينا الفيلهرمونية في بيان مشترك، بعدما كان مقررا أن يقود غيرغييف ثلاث حفلات اعتبارا من الجمعة.

وقالت ناطقة باسم "كارنيغي هول" إن "هذا التغيير مرده إلى الأحداث الأخيرة في العالم"، فيما لم يعط البيان الرسمي أي سبب للقرار. وكانت قد أُطلقت دعوات عبر فيس بوك للتظاهر أمام قاعة الحفلات الشهيرة التي دُشنت سنة 1891 على الجادة السابعة من مانهاتن بنيويورك وشهدت مرور كبار الموسيقيين من جورج غيرشوين إلى مايلز ديفيس.

دار "لا سكالا" الإيطالية تضغط على غيرغييف

وطلبت دار "لا سكالا" الإيطالية أيضا الخميس من فاليري غيرغييف المطالبة علنا بإيجاد "حل سلمي" للنزاع، ملوحة بالاستغناء عن خدماته في عرضين مقبلين لمسرحية "ملكة البستوني" الأوبرالية لتشايكوفسكي من المزمع إقامتهما على خشبة الدار الإيطالية العريقة في ميلانو بين 5 و13 آذار/مارس.

وأوضحت "كارنيغي هول" والأوركسترا الفيلهرمونية في فيينا أيضا أن عازف البيانو دنيس ماتسويف المعروف أيضا بدعمه لفلاديمير بوتين، سيتغيب الجمعة عن العرض الذي كان مقررا أن يشارك فيه.

فرانس24

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