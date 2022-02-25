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موفدة فرانس24 إلى زابوريتشا: كل الأنظار تتجه نحو مدينة ماريوبول في شرق أوكرانيا

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مايسة عواد موفدة فرانس24 إلى أوكرانيا
مايسة عواد موفدة فرانس24 إلى أوكرانيا © صورة من شاشة فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: مايسة عواد

قالت موفدة فرانس24 إلى السواحل الشرقية الأوكرانية مايسة عواد منتصف نهار الجمعة إن الأنظار في أوكرانيا كلها متجهة نحو مدينة ماريوبول مع تداول السكان سيناريو محاصرتها من كل الجهات مع تقدم القوات الروسية إليها. وشهدت مايسة عواد مرور تعزيزات عسكرية أوكرانية وهرع سكان زابوريتشا إلى الملاجئ التي حددتها السلطات مسبقا.

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