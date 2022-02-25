الحرب في أوكرانيا

موفد فرانس24 إلى كييف: صافرات إنذار وتقدم روسي باتجاه العاصمة والسلطات تدعو المواطنين للاحتماء

06:50 عبد الله ملكاوي، موفد فرانس24 إلى كييف © فرانس24

عقب انتهاء ساعات حظر التجول في أوكرانيا، سارع العديد من سكان العاصمة كييف إلى الهروب، وسط ورود أنباء عن تقدم القوات الروسية نحو محيط العاصمة. وسمع صباح الجمعة دوي سلسلة انفجارات في كييف. ودعت السلطات الأوكرانية مواطنيها إلى الاحتماء والتزام منازلهم. فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تستهدف مناطق مدنية أيضا. ولم يكشف زيلينسكي عن مكان تواجده ولكنه يستمر في نشر بعض المقاطع المصورة لطمأنة شعبه وحثه على الاحتماء بأقبية المنازل في حال سماع صافرات الإنذار.