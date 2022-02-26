الحرب في أوكرانيا: إلى أي حد يمكن لزيلينسكي أن يصمد أمام آلة الحرب الروسية؟

في وقت تخوض فيه القوات الأوكرانية معارك في العاصمة كييف لصد الجيش الروسي، دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين إلى التعبئة وعدم الاستسلام والدفاع عن بلادهم في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي. وقال زيلينسكي "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيس بوك. فإلى أي حدي يمكن لزيلينسكي أن يصمد أمام آلة الحرب الروسية؟

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرت صباحا على موقع فيس بوك: "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا". ودعا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

وبثت هذه الرسالة في وقت تخوض القوات الأوكرانية معارك في العاصمة لصد الجيش الروسي. وأفاد الجيش أن معارك عنيفة لا تزال تتواصل قبل الظهر في كييف.

فرانس24/ أ ف ب

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