بولندا تؤكد دخول 100 ألف شخص إلى أراضيها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين على الطريق...

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر السبت على مركز حدودي مع أوكرانيا أن 100 ألف أوكراني عبروا حدود بلاده منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاثة أيام.

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أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر السبت أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس.

وقال سفيرناكر للصحافيين الذين التقاهم على مركز مديكا الحدودي: "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا".

وأضاف أن تسعين بالمئة من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود.

وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكان للاستراحة ومعلومات ضرورية.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت إن "الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 شباط/فبراير، ولا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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