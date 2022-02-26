روسيا تستخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أممي يستنكر "عدوانها على أوكرانيا"

الحرب في أوكرانيا

استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا". وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

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على الرغم من التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت، استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي الجمعة، كما كان متوقعا، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا".

وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

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وقال دبلوماسي إنه تم التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت وذلك من أجل "ضمان" أن تمتنع هذه الدول الثلاث عن التصويت بدلا من أن تصوت ضد النص. وبذلك خففت في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه كلمة "يدين" إلى "يستنكر" وحذفت منه أيضا الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وأكد دبلوماسيون أن مشروع قرار مشابها سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضوا) حيث لا تملك أي دولة حق النقض.

ويعتقد عدد من السفراء أنه نظرا إلى "الكارثة" الجارية في أوكرانيا، فإن أكثر من مئة دولة يمكن أن تصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة.

ومنذ بدء الهجوم العسكري لأوكرانيا ليل الأربعاء الخميس، تقول روسيا التي يتهمها الغرب والأمين العام للأمم المتحدة بانتهاك ميثاق المنظمة الدولية، إنها تتصرف دفاعا عن النفس بموجب المادة 51 من الوثيقة التأسيسية للمنظمة.

فرانس24/ أ ف ب

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