الحرب في أوكرانيا
موفدة فرانس24 إلى دنيبرو: تقدم القوات الروسية وسيطرتها على عدة مواقع استراتيجية وسط مخاوف على مصير كييف
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قالت موفدة فرانس24 إلى أوكرانيا مايسة عواد إن الجيش الروسي يعمل على استعادة السيطرة على مولدات الطاقة الكهرمائية والمرافئ الاستراتيجية في مناطق حيوية من شرق أوكرانيا. ومع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة، أكدت مايسة عواد أن الأنظار تتجه نحو كييف وسط مخاوف وتوتر كبيرين.
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