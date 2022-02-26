الحرب في أوكرانيا

موفدة فرانس24 إلى دنيبرو: تقدم القوات الروسية وسيطرتها على عدة مواقع استراتيجية وسط مخاوف على مصير كييف

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موفدة فرانس 24 إلى أوكرانيا مايسة عواد.
موفدة فرانس 24 إلى أوكرانيا مايسة عواد. © فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: مايسة عواد

قالت موفدة فرانس24 إلى أوكرانيا مايسة عواد إن الجيش الروسي يعمل على استعادة السيطرة على مولدات الطاقة الكهرمائية والمرافئ الاستراتيجية في مناطق حيوية من شرق أوكرانيا. ومع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة، أكدت مايسة عواد أن الأنظار تتجه نحو كييف وسط مخاوف وتوتر كبيرين.

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