موفد فرانس24 إلى كييف: تشديد حظر التجول بالعاصمة والسلطات تؤكد أن "العدو لم يحرز أي تقدم استراتيجي"

الحرب في أوكرانيا

أكد موفد فرانس24 إلى كييف عبد الله ملكاوي تشديد إجراءات حظر التجول في العاصمة الأوكرانية كييف من الساعة 17:00 السبت حتى الساعة 8:00 الاثنين، واعتبار كل شخص في الشوارع بين هذه الأوقات سيعامل على أنه عدو، وذلك في خطوة لوقف تحركت ونشاط "أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة" لموسكو.

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أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو السبت تشديد حظر التجول المفروض على مدينة كييف بسبب الغزو الروسي للبلاد، من الساعة 17:00 السبت حتى الساعة 8:00 الاثنين، وحذر من أن أي شخص سيكون في الشوارع بين الساعة 17:00 والساعة الثامنة صباحا سيعامل على أنه عدو.

وأكد موفد فرانس24 إلى كييف أن إجراءات حظر التجول في المدينة قد شددت، وأن هناك أنباء عن وجود مجموعات موالية لروسيا تقوم بأنشطة تخريبية في المدينة. وأضاف أن القوات الروسية لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبيرة.

وقال كليتشكو عبر تطبيق تلغرام على الإنترنت: "سيعتبر جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".

وكان حظر التجول الذي فرض في كييف الخميس بعد بدء الهجوم الروسي، من الساعة 22:00 وحتى 07:00.

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وأعلن كليتشكو، وهو بطل عالمي سابق في الملاكمة، أن مترو العاصمة أصبح الآن ملجأ لسكانها ولن يوفر خدمة النقل في الوقت الحالي.

وتدور مواجهات في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

فرانس24/ أ ف ب

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