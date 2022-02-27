الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا: ماذا يقصد بوتين بتهديده بوضع "قوة الردع" في حالة تأهب؟

04:43 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حالة تأهب، متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا. وردا على ذلك، اتهمت الولايات المتحدة بوتين بـ"فبركة تهديدات". فما المقصود بـ"قوة الردع"؟