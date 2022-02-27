الحرب في أوكرانيا: كييف توافق على إجراء مفاوضات مع موسكو على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية

الحرب في أوكرانيا

في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد موافقتها على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل "دون أي شروط مسبقة". من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وتتشارك هذه المنطقة حدودا مع منطقة بريبيات.

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وافقت الرئاسة الأوكرانية الأحد على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل.

واتخذ هذا القرار بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

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وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن "الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".

وتعد بريبيات أقرب مدينة في هذه المنطقة من الجانب الأوكراني التي أصبحت معروفة عالميا منذ الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المجاورة عام 1986. إذ باتت هذه المنطقة المهجورة وجهة سياحية في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وتتشارك هذه المنطقة حدودا مع منطقة بريبيات.

ولم تحدد الرئاسة الأوكرانية موعد هذه المحادثات، لكن روسيا قالت إنها ستجرى الأحد. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن وفدا روسيا موجود حاليا في غوميل.

وأشارت الرئاسية الأوكرانية إلى أن الرئيس ألكسندر لوكاشنكو أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الطائرات والمروحيات والصواريخ (الروسية) المنتشرة على أراضي بيلاروسيا ستبقى في مكانها أثناء وصول الوفد الأوكراني ومغادرته وأيضا أثناء المحادثات".

وكان بوتين قد اتهم أوكرانيا بـ"إهدار الفرصة" لإجراء محادثات في وقت سابق الأحد.

فرانس24/ أ ف ب

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