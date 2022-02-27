ترامب يشيد ببوتين "الذكي" ويرجع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى "ضعف" خلفه بايدن

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض. واشنطن، الولايات المتحدة في 4 سبتمبر/أيلول 2020.

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تعليق له على الحرب بأوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الذكي"، فيما تهجم على قادة الدول الغربية وفي مقدمتهم بايدن واعتبرهم "أغبياء جدا". وأرجع ترامب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى "ضعف" خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

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في أول خروج له تعليقا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ"الذكي".

وانتقد ترامب الذي عرف بتصريحاته المثيرة للجدل أثناء ولايته في الداخل الأمريكي وخارجه، القادة الغربيين واعتبرهم "أغبياء جدا".

وقال ترامب في خطاب ألقاه السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأمريكيين في أورلاندو بفلوريدا، "المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي"، مضيفا "المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدا"، معتبرا أن "ضعف" خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وتابع الرئيس السابق خطابه الذي استمر 86 دقيقة، قائلا "كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا".

وترك ترامب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصيا للفوز بالرئاسة، لكنه لمح إلى ترشح محتمل في عام 2024 بقوله: "فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى"، مقدما هزيمته في عام 2020 على أنها نصر.

فرانس24/ أ ف ب

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