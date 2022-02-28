ريبورتاج: منعوني من العبور "لأني أسود البشرة"... شهادات أفارقة وعرب يحاولون الهرب من الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

مئات الأوكرانيين والأجانب الذين يعيشون في أوكرانيا يحاولون مغادرة البلاد عبر الدول المجاورة بسبب الحرب والقصف. لكن وسائل النقل غير متوفرة. 27 فبراير/شباط 2022

لا يزال مئات الطلبة من أصول أفريقية وعربية عالقين بمناطق عبور على الحدود الأوكرانية البولندية حيث يصعب عليهم مغادرة البلاد بعد خمسة أيام من بدء الهجوم الروسي. بعض الطلاب اتهموا السلطات الأوكرانية بالتصرف بشكل "عنصري" والسماح فقط للأوكرانيين بعبور الحدود. لكن وارسو وكييف أكدتا أنهما لا تميزان بين الناس ولا تنظران إلى جنسياتهم. فرانس24 تستعرض شهادات بعضهم.

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تعقدت الأمور على الأوكرانيين والأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بسبب القصف الروسي المتواصل منذ خمسة أيام. فيما ازداد الضغط النفسي أكثر على الأفارقة والعرب بسبب رفض حرس الحدود الأوكرانيين أن يعبروا إلى بولندا المجاورة حسب شهادات الكثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فرانس24 التقت بعضا منهم وحاورتهم.

البعض قال بأن القائمين على هذه الحدود يسمحون فقط للنساء والأطفال بالدخول إلى بولندا. فيما أكد آخرون بأنهم تعرضوا لتصرفات "عنصرية" من قبل الشرطة التي أجبرتهم على العودة إلى مدينة لفيف الأوكرانية التي تقع على بعد 75 كيلومترا عن بولندا.

شبان أفارقة يصلون إلى محطة القطارات بمدينة لفيف أملا بمغادرة أوكرانيا نحو المجر أو سلوفاكيا .27 فبراير/شباط 2022 © مهدي شبيل/ فرانس24

باغي سيلا (24 عاما) مواطن من جمهورية غينيا تعرض حسب ما صرح إلى تصرف "عنصري" على الحدود الأوكرانية عندما حاول الالتحاق بمدينة كراكوفي البولندية هربا من الحرب. وقال لفرانس24: "كنت نائما برفقة أخي الأكبر وسمعت في حدود الثانية صباحا صوت إطلاق كثيف للرصاص في مدينة خاركيف حيث أدرس الطب. في البداية، قررنا مغادرة المدينة لكن تراجعنا عن قرارنا وقلنا يجب قبل كل شيء أن نقيّم الوضع الأمني، لكن بعد ثوان قليلة أدركنا بأن روسيا قد هاجمت أوكرانيا".

وأمام انهيار الوضع الأمني في خاركيف، قرر سيلا برفقة 8 من زملائه مغادرة المدينة على الفور والتوجه نحو الحدود البولندية التي تقع على بعد 600 كيلومتر. لكنه لم يتوقع أن تغلق السلطات الأوكرانية الأبواب في وجهه.

"بقينا في الطابور لعدة أيام. لكن عندما جاء دورنا لكي نعبر إلى الجهة المقابلة، أوقفنا الحرس على الحدود الأوكرانية وقال لنا حرفيا "الأشخاص السود لن يعبروا إلى بولندا لأن سلطات هذا البلد أخبرتنا بأنها استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين. في نفس الوقت كنا نشاهد أشخاصا ذوي بشرة بيضاء يعبرون الحدود بدون أي مشكلة".

الشاب الغيني سيلا يحاول الحصول على تذكرة سفر لمغادرة أوكرانيا عبر المجر بعدما رفضت السلطات المشرفة على الحدود الأوكرانية أن يغادر عن طريق بوابة بولندا. 27 فبراير/شباط 2022 © مهدي شبيل/ فرانس24

تبخرت أمال الشاب باغي سيلا وشعر بالحزن واليأس خاصة أنه قضى أكثر من 30 ساعة على الطريق من أجل الوصول إلى الحدود الأوكرانية البولندية رغم المخاطر وتوقف القطار مرات عديدة على الطريق.

فيما وصف تصرف حرس الحدود الأوكرانية بـ "غير العادل واللاإنساني". وقال لفرانس24: "شعرت بالوجع وبعدم الاطمئنان. تركنا المعبر الحدودي وعدنا من جديد إلى مدينة لفيف بحثا عن حل آخر لمغادرة أوكرانيا". التقينا بباغي سيلا في محطة القطارات حيث يمكث مع أصدقائه منذ أربعة أيام لكن لا جديد في الأفق بالنسبة له.

"نريد أن نذهب إما باتجاه سلوفاكيا أو هنغاريا (المجر) لكن لا توجد قطارات ولا وسائل نقل أخرى. الوضع أصبح حقيقة خطيرا بالنسبة لنا".

ليس باغي سيلا وحيدا في معاناته. بل مئات أو ربما آلاف المسافرين تدفقوا إلى المحطة المركزية للقطارات بمدينة لفيف بحثا عن تذكرة قد تنقلهم إلى بلد مجاور لأوكرانيا، كرومانيا وسلوفاكيا والمجر أو بولندا.

طلاب مغاربة وأفارقة على غرار الكثير من العائلات الأوكرانية... الجميع يبحث عن طريقة للخروج من أوكرانيا. لكن حركة القطارات تعثرت كثيرا بسبب الحرب حيث تم إلغاء العديد من الرحلات في جميع الاتجاهات.

مما صعب أكثر من حياة المسافرين، خاصة الأجانب حيث يقضون لياليهم داخل مبنى المحطة الدافئ بعيدا عن البرد والثلوج التي تساقطت على المدينة والتي عقدت حركة السير.

بلال، طالب مغربي فر القتال والحرب بمدينة خاركيف ووصل رفقة أصدقاءه الي مدينة لفيف. والآن يحاول الذهاب إلى رومانيا أو المجر. لكن من الصعب مغادرة أوكرانيا بسبب نقص القطارات. يطلب من السلطات المغربية المساعدة #اوكرانيا pic.twitter.com/vQPzoqiKID — Tahar Hani (@taharhani) February 28, 2022

العائلات تفترش الأرض في انتظار أن يأتي أي قطار يأخذهم إلى مكان آمن. لكن العديد منهم ما زالوا ينتظرون بدون أن يجدوا حلا لمغادرة أوكرانيا.

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"نحن نعاني من العنصرية بدون حرب، فما بالك في وقت الحرب"

بلال طالب مغربي يدرس الطب بمدينة بشاروفو الأوكرانية. استطاع أن يصل مع زملائه إلى لفيف. وهو يبحث عن أقرب نقطة حدود ليعبر إلى بر الأمان. لكن الأمر ليس بالسهل بسبب الحرب وقلة توفر وسائل النقل.

وقال بلال لفرانس24: "نريد أن نتوجه إلى أقرب نقطة حدودية سواء كانت في سلوفاكيا أو في رومانيا. بصراحة عشنا ثلاثة أيام من الرعب. كنا نسمع بشكل متواصل صوت صافرات الإنذار والغارات الجوية". فيما دعت السلطات المغربية إلى التنسيق مع السفارات المغربية في أوكرانيا والدول المجاورة لتسهيل عمليات الإجلاء.

طلاب أفارقة يصلون إلى محطة القطارات بمدينة لفيف بعد سفر دام عدة ساعات من خاركيف. 27 فبراير/شباط 2022 © مهدي شبيل/ فرانس24

وأضاف: "هناك من حالفه الحظ وتمكن من الوصول إلى الحدود مع بولندا ولكن لم يسمح له في الأخير من العبور بحجة أن سلطات هذا البلد منحت الأولوية للأوكرانيين والعائلات والأطفال وليس للمغاربة". وبخصوص العنصرية المحتملة إزاء الأفارقة والمغاربة، قال بلال "نحن نعاني من العنصرية بدون حرب، فما بالك في وقت الحرب".

منعوني من عبور الحدود "لأني أسود البشرة"

نفس الشعور انتاب الشاب مايكل من نيجيريا الذي فر من مدينة خاركيف حيث يدرس فن الهندسة. لم يتمكن مايكل برفقة صديقته أن يعبر هو أيضا الحدود الأوكرانية. انتظر يومين أمام بوابة العبور لكن عندما جاء دوره ليدخل إلى بولندا رفضت السلطات الأوكرانية أن يدخل أراضي هذا البلد. وعندما سألناه ما هو السبب وراء ذلك، أجاب بعفوية مطلقة "لأني أسود البشرة".

وأضاف: "عانيت من العنصرية. حتى النساء السود لم يتمكن من العبور. نفس الشيء بالنسبة للعرب. يتركون فقط الأوروبيين والذين يملكون جوازات سفر أوروبية". وأضاف: "حرس الحدود الأوكرانية كانوا يضربون الناس بالعصا. شعرت بالحزن. أعتقد كلنا بشر وننتمي إلى الإنسانية جمعاء مهما كان لون بشرتنا".

وعاد مايكل إلى مدينة لفيف ليقضي ليال عديدة في محطة القطارات بحثا عن تذكرة سفر تسمح له بالدخول إلى المجر أو إلى سلوفاكيا. لكنه لا يريد الذهاب إلى نيجيريا بل خطط أن يبقى في المجر حتى نهاية الحرب ليعود مرة أخرى إلى أوكرانيا.

تدفق مئات أو ربما الاف المسافرين الي محطةً القطار بمدينة لفيف بحثا عن تذكرة سفر لمغادرة #أوكرنيا . هناك من يريد الذهاب الي رومانيا ومن يريد الوصول الي هنغاريا. لكن تم الغاء العديد من الرحلات. بعض الطلبة المغاربة والافارقة لم يتمكنوا من العبور برا الي بولندا عادوا الي المحطة. pic.twitter.com/xlrp44l543 — Tahar Hani (@taharhani) February 27, 2022

وأطلق صرخة من القلب "يا أيها القطار الخيالي، خذني إلى حيث شئت. المهم أن أغادر أوكرانيا وعنف حربها".

فهل سيتمكن مايكل وبلال وباغي سيلا وكل العالقين في أوكرانيا من الوصول إلى بر الأمان قريبا؟

وإلى ذلك، نفت وارسو أن تكون قد تعاملت بعنصرية إزاء الأفارقة والعرب. وقالت آنا ميشسلسكا، المتحدثة الرسمية باسم حرس الحدود البولندية لفرانس24: "لا أدري ما يجري من الجهة الأوكرانية، لكن نحن هنا في بولندا نسمح بدخول كل الناس، مهما كانت جنسيتهم". وأضافت: "منذ يومين وأنا أحاول تكذيب هذه المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة".

المعبر على الحدود الأوكرانية البولندية 27 فبراير/شباط 2022 © طاهر هاني/ فرانس24

نفس الخطاب من الجهة الأوكرانية حيث نفى المتحدث باسم حرس الحدود أندري ديمشنكو وجود تصرفات عنصرية إزاء العرب والأفارقة. وقال لفرانس24: "لا أدري ماذا جرى. ربما تم إبعاد بعض الناس لأنهم لم يحترموا الطابور"، مضيفا "نحن فقط لا نسمح للرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بالعبور لأنهم معنيون بالمشاركة في الدفاع عن البلاد".

طاهر هاني موفد فرانس24 إلى أوكرانيا

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