فرنسا: ماكرون يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن حول الحرب في أوكرانيا

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن يبحث الحرب في أوكرانيا قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء جان كاستكس للتباحث حول الأزمة، في إطار برنامج يومي بات يركز بشكل رئيسي على العملية العسكرية التي تشنها روسيا منذ الخميس. ويشارك ماكرون لاحقا، حسب الإليزيه، باجتماع عبر الفيديو مع قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وممثلين من الاتحاد الأوروبي والناتو، "لمتابعة التنسيق الحثيث بين الحلفاء والشركاء الأوروبيين"، بشأن الحرب التي حذر لودريان من أنها قد تطال مولدوفا وجورجيا.

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يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن، قبل عقد محادثات مع رئيس الوزراء جان كاستكس، ضمن برنامج يومي بات يتمحور بشكل رئيسي على الحرب في أوكرانيا.

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيشارك الاثنين بعد الظهر، باجتماع عبر الفيديو مع قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، ومع ممثلين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، "لمتابعة التنسيق الحثيث بين الحلفاء والشركاء الأوروبيين"، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتحدث ماكرون الإثنين هاتفيا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لنحو ساعة ونصف ساعة، طالبا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد "أكد بوتين أنه عازم على ذلك"، بحسب ما أعلن الاليزيه. كما، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مرارا في الساعات الأخيرة" بحسب الرئاسة الفرنسية.

EN DIRECT | Compte rendu du Conseil de défense sur la situation en Ukraine par Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. https://t.co/wqFHUXxG8v — Élysée (@Elysee) February 28, 2022

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون في الإليزيه المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على عشاء عمل مع ممثلين عن الصناعيين الأوروبيين لمناقشة "تحديات السيادة الاقتصادية الأوروبية لا سيما في ضوء الأحداث في أوكرانيا"، بحسب ما أضافت الرئاسة الفرنسية.

ويستقبل الرئيس الفرنسي عند الساعة 15:00 رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، "لمناقشة تحديات الاستقرار في المنطقة في سياق الحرب في أوكرانيا"، بحسب الإليزيه. وكان ماكرون قد أجرى محادثات هاتفية معها السبت، مؤكدا "عزمه على دعم الشركاء في الجوار الشرقي" للاتحاد الأوروبي، "ضد أي محاولة لإشاعة التوتر وزعزعة الاستقرار".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أنه من الممكن أن يمتد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مولدوفا وجورجيا.

وأشار قصر الإليزيه إلى أنه "ليس مستبعدا" أن يشارك أولاف شولتز وأورسولا فون دير لاين من الإليزيه بالاجتماع عبر الفيديو المقرر عند الساعة 17:30. وإضافة إلى الملف الأوكراني، يهدف العشاء أيضا إلى "التحضير لعقد قمة" لمجلس الاتحاد الأوروبي، برئاسة فرنسا، في 10 و11 مارس/آذار، "مخصصة للنموذج الأوروبي للتنمية والاستثمار"، بحسب ما أكدت الرئاسة الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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