الحرب في أوكرانيا
مباشر: الوفدان الروسي والأوكراني يبدآن أول محادثات بينها على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية
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بدأ الوفدان الأوكراني والروسي الاثنين أول محادثات بينهما منذ إقدام موسكو على شن هجوم على أوكرانيا الخميس الماضي كما أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا". وتجري المفاوضات في أحد مقار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة غوميل بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية.
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- بدأ الوفدان الروسي والأوكراني الاثنين أول محادثات بينهما منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بالهجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي كما أفادت وكالة الانباء البيلاروسية "بلتا".
- ويرأس مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي فيما يرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي حضر بلباسه العسكري.
- أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي قبل خمسة أيام، هرب أكثر من نصفهم إلى بولندا.
- فرنسا أرسلت 33 طنا من المساعدات الإنسانية للأوكرانيين.
- قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين إن ما لا يقل عن 102 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 304 آخرون في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها لكن هناك مخاوف أن يكون الرقم الحقيقي "أعلى بكثير".
- أكد الجيش الروسي الاثنين أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا "بحرية" متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.
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