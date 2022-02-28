الحرب في أوكرانيا

مباشر: الوفدان الروسي والأوكراني يبدآن أول محادثات بينها على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية

وزير الدفاع الأوكراني يصل إلى موقع المفاوضات مع الوفد الروسي على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة غوميل بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية. 28 فبراير 2022 © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

بدأ الوفدان الأوكراني والروسي الاثنين أول محادثات بينهما منذ إقدام موسكو على شن هجوم على أوكرانيا الخميس الماضي كما أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا". وتجري المفاوضات في أحد مقار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة غوميل بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية.