الحرب في أوكرانيا
مباشر: رتل عسكري روسي هائل يقترب من كييف
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ميدانيا وفي اليوم السادس للهجوم الروسي على أوكرانيا، أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية رتلا عسكريا روسيا هائلا يزيد طوله عن 60 كلم يتقدم باتجاه العاصمة كييف التي جعلتها روسيا هدفا رئيسيا للعملية العسكرية التي تشنها منذ الخميس ضد جارتها الموالية للغرب. كما وصل الجيش الروسي الثلاثاء إلى مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، حيث أقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية.
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- رتل عسكري روسي يزيد طوله عن 60 كلم يقترب من كييف وفق صور التقطتها أقمار اصطناعية في أوكرانيا.
- وصول الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها.
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