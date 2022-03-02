بايدن يصف نظيره الروسي بـ"دكتاتور بات معزولا أكثر من أي وقت مضى"

الحرب في أوكرانيا

بحضور سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، أمام الكونغرس أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتور" بات "معزولا أكثر من أي وقت مضى"، وذلك بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوعد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة "يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة" والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة أعمال غير شريفة.

إعلان اقرأ المزيد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتور بات معزولا أكثر من أي وقت مضى" هذا ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في أول خطاب له عن حالة الاتحاد وبعد أسبوع على بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بايدن أمام الكونغرس أن ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كل أنحاء العالم"، مشددا على أن "بوتين كان مخطئا. نحن مستعدون، نحن أقوياء".

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث إلى الكونغرس في اليوم السادس من غزو روسيا لجارتها الأوروبية، بينما كانت كييف تتابع رتلا عسكريا روسيا يمتد على مسافة أميال من المحتمل أنه يستعد للسيطرة على العاصمة الأوكرانية، فيما تزداد حدة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ومجموعة حلفاء آخذة في الزيادة.

وكانت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا جالسة إلى جانب السيدة الأولى جيل بايدن في الكابيتول حيث وضع عدد كبير من أعضاء الكونغرس شارات عليها العلم الأوكراني.

ما أهم ما جاء في خطاب حالة الوحدة للرئيس الأمريكي؟ 01:37

ويرفض بايدن، الذي تحدث في وقت سابق من نفس اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة العسكرية الأمريكية المباشرة على الأرض في أوكرانيا.

لكن الحكومة الأمريكية تتبادل معلومات استخباراتية حول عمليات روسيا وتقود مساع عالمية لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على حكومة بوتين وحلفائه وأكبر البنوك في البلاد، وهو ما أدى إلى تهاوي العملة.

وتابع أن الرئيس الروسي "كان يظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي لن يردا" لكن "في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديمقراطيات أنها على قدر التحدي، ومن الواضح أن العالم يختار جانب السلام والأمن".

وفي إشارة إلى بوتين، حذر الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة من أنه "إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى".

وأضاف "ربما يطوق بوتين كييف بالدبابات لكنه لن ينجح أبدا في الاستيلاء على قلوب الشعب الأوكراني وأرواحهم ولن يقضي على حبهم للحرية أبدا".

استهداف الأوليغارشيين الروس

وأعلن بايدن عن خطوة جديدة بحظر استخدام الرحلات الجوية الروسية المجال الجوي الأمريكي وجهود من وزارة العدل لمصادرة يخوت وشقق فاخرة وطائرات خاصة لأثرياء روس تربطهم صلات ببوتين. كما أشار إلى خطوات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل، غير أنه أقر بأنه قد يحقق المزيد من المكاسب في أوكرانيا.

وتوعد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة "يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة" والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة أعمال غير شريفة.

وقال بايدن: "عندما يُكتب تاريخ هذه الفترة، ستكون حرب بوتين على أوكرانيا قد جعلت روسيا أضعف وبقية العالم أقوى".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك