الحرب في أوكرانيا
مباشر: قوات روسية محمولة جوا تنفذ إنزالا في خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
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في اليوم السابع للهجوم الروسي على أوكرانيا، تم إنزال قوات روسية محمولة جوا في مدينة خاركيف ليل الثلاثاء الأربعاء حسب ما أكده الجيش الأوكراني الذي تحدث عن معارك في المدينة الواقعة شرق البلاد. تابعوا مباشرة آخر التطورات في هذه الحرب عبر شريط الأنباء المستمرة.
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- أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالا في خاركيف شرق البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.
- في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتور" بات "معزولا أكثر من أي وقت مضى".
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تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوبيخ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ومطالبتها بوقف القتال وسحب قواتها العسكرية، في خطوة تهدف إلى عزل روسيا دبلوماسيا في المنظمة الدولية.
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قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 660 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل بولندا ورومانيا منذ بدء الغزو.
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