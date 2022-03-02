الحرب في أوكرانيا

مباشر: قوات روسية محمولة جوا تنفذ إنزالا في خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

تعرض مبنى الشرطة المركزي في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا للقصف. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

في اليوم السابع للهجوم الروسي على أوكرانيا، تم إنزال قوات روسية محمولة جوا في مدينة خاركيف ليل الثلاثاء الأربعاء حسب ما أكده الجيش الأوكراني الذي تحدث عن معارك في المدينة الواقعة شرق البلاد. تابعوا مباشرة آخر التطورات في هذه الحرب عبر شريط الأنباء المستمرة.