مباشر: القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون ومليون أوكراني فروا من البلاد منذ بداية الغزو
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في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم جنوب البلاد. فيما أعلن المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية ''فتحا فوريا" لتحقيق عن الوضع في أوكرانيا حيث من المحتمل حدوث جرائم حرب. تابعوا مباشرة آخر التطورات في هذه الحرب عبر شريط الأنباء المستمرة.
- يتوجه وفد أوكراني إلى مكان محدد سلفا في بيلاروسيا لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الروس. وحسب وكالة تاس، فقد فتح الجيش الروسي ممرا آمنا لهذا الوفد المنتظر وصوله الخميس.
- في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، أقر مسؤولون أوكرانيون (مسؤول الإدارة المحلية ورئيس البلدية) سيطرة القوات الروسية على خيرسون، المدينة الكبيرة جنوب البلاد.
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مليون لاجئ أوكراني فروا من بلدهم منذ بدء الغزو الروسية قبل أسبوع، حسب تأكيد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.
- أعلن المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية ''فتح تحقيق فوري" في الوضع في أوكرانيا يشمل "كل المزاعم، السابقة والحالية، بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية"، وذلك بعد تلقيه الضوء الأخضر من 39 بلدا منضويا تحت المحكمة.
- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اختار البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح" مشددا على أن بلاده وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو.
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.
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موسكو تعلن مقتل 498 جنديا روسيا في أوكرانيا في أول حصيلة للقتلى منذ الغزو.
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