الحرب في أوكرانيا

مباشر: القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون ومليون أوكراني فروا من البلاد منذ بداية الغزو

امرأة تهرب من وسط الأنقاض مع عائلتها بالقرب من جسر مدمر في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. © أسوشيتد برس

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم جنوب البلاد. فيما أعلن المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية ''فتحا فوريا" لتحقيق عن الوضع في أوكرانيا حيث من المحتمل حدوث جرائم حرب. تابعوا مباشرة آخر التطورات في هذه الحرب عبر شريط الأنباء المستمرة.