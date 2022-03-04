فرنسا: مقاطعة الفنانين الروس الموالين لبوتين وعلى رأسهم الموسيقار غيرغييف

الحرب في أوكرانيا

كل فنان موال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يشيد بمواقفه حول الحرب على أوكرانيا لم يعد مرغوبا فيه على الساحة الفنية الفرنسية. وفي هذا الإطار قام مسرح الشانزليزيه في باريس بإلغاء مشاركة قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف المقرب من بوتين وكذلك حفلة كانت مقررة في 31 أيار/مايو لعازف البيانو الروسي دنيس ماتسويف المعروف بدعمه للرئيس الروسي.

إعلان اقرأ المزيد

لم تقتصر الدول الغربية على معاقبة روسيا كدولة لاجتياحها أوكرانيا بل استهدفت حتى الأشخاص المعروفين بقربهم من الرئيس فلاديمير بوتين. وفي هذا السياق، ألغى مسرح الشانزليزيه في باريس مشاركة قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف المقرب من بوتين في الموسم المقبل، وفق ما أعلنه الأربعاء.

وكان مقررا أن يقود فاليري غيرغييف أوركسترا روتردام الفيلهارمونية. غير أن الحفلة ستقام بقيادة قائد أوركسترا آخر بعد هذا القرار.

كذلك ألغى مسرح الشانزليزيه حفلة كانت مقررة في 31 أيار/مايو لعازف البيانو الروسي دنيس ماتسويف الداعم أيضا لفلاديمير بوتين.

وفي غضون أيام قليلة فقط، بات فاليري غيرغييف شخصا غير مرغوب فيه على نطاق واسع في المشهد الثقافي العالمي، بسبب تأييده المستمر منذ سنوات لفلاديمير بوتين.

ومنذ إطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ألغت فرق أوركسترا ومهرجانات في أوروبا والولايات المتحدة التزاماتها معه، بينها دار "كارنيغي هول" الشهيرة للحفلات في نيويورك ومسرح "لا سكالا" في ميلانو. كما أن الفرقة الرئيسية التي كان يقودها، أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية، استغنت عن خدماته.

وأثار غيرغييف الجدل مرات عدة في العقد الأخير بفعل قربه من بوتين الذي يعرفه منذ عام 1992 وولائه له، وتصريحاته حول ضم شبه جزيرة القرم، ومشاركته في حفلات في أوسيتيا الجنوبية التي شهدت تدخلا عسكريا روسيا، أو في تدمر عام 2016 إلى جانب الجيش السوري.

فنانون يؤيدون بوتين غير مرغوب فيهم

إلى ذلك، تعتزم أوركسترا باريس الفيلهارمونية إلغاء مشاركة فنانين أطلقوا مواقف مؤيدة لموسكو، حسب ما أعلن المدير العام للفرقة أوليفييه مانتي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد ألغت الفرقة الباريسية الشهيرة التي تدعو في المعدل سنويا أربع فرق أوركسترا وعشرات الفنانين المنفردين وقادة أوركسترا روس سنويا للمشاركة في حفلاتها، على غرار أكثرية الدور الموسيقية الغربية، التعاون مع فاليري غيرغييف المقرب من بوتين.

ولفت أوليفييه مانتي إلى أن الدار الباريسية ستبت بمصير مشاركة فنانين روس في فعالياتها في الأسابيع المقبلة، لكنه أكد ضرورة "الحفاظ بالقدر الممكن على الرابط مع الثقافة الروسية وفنانيها".

وأشار في المقابل إلى أن بعض الفنانين "قد يلغون بأنفسهم المشاركة لأسباب أخرى بينها ما يرتبط خصوصا بالنقل أو الأمن".

كذلك أعلنت أوبرا باريس الوطنية حرصها على "عدم الدخول في أي التزامات مع مؤسسات ثقافية روسية ولا مع الفنانين الروس الذين جاهروا بدعمهم للنظام" الروسي، مبدية "عميق صدمتها إزاء غزو أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك